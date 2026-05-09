Ludwigshafen – Kunst-Wochenende im Stadtarchiv Ludwigshafen

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar.Die Griffelkunstregion Ludwigshafen präsentiert am Samstag, 9. Mai, und Sonntag, 10. Mai 2026, jeweils von 12 bis 16 Uhr

die neuen Frühjahrseditionen der Griffelkunst-Vereinigung Hamburg

im Stadtarchiv Ludwigshafen, Rottstraße 17.

Gezeigt werden Arbeiten internationaler zeitgenössischer Künstlerinnen und Künstler aus den Bereichen Lithographie, Radierung, Siebdruck, Fotografie und Filmstill. Mit dabei sind unter anderem Positionen aus Deutschland, Südkorea, der Ukraine und Nigeria.

Die traditionsreiche Griffelkunst-Vereinigung startet nach ihrem 100-jährigen Jubiläum im vergangenen Jahr in ihr 101. Jahr mit besonders jungen und internationalen künstlerischen Positionen.

Der Eintritt ist frei.

Quelle: Griffelkunstregion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 08:17