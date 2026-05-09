Ludwigshafen Gartenstadt – Sachbeschädigung an Schule



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Donnerstag, 07.05.2026, auf Freitag, 08.05.2026, beschädigten unbekannte Täter eine Seiteneingangstür einer Schule in der Abteistraße in Ludwigshafen.

Eine Strafanzeige hinsichtlich der Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 963-24150 oder per E-Mail (piludwigshafen1@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 zu wenden.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:51