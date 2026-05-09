Ludwigshafen – CDU Frauen Union Ludwigshafen und CDU Oppau begrüßen den schnellen Erfolg der Task Force zur Bekämpfung Illegaler Prostitution in Oppau

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Frauen Union der CDU Ludwigshafen und die CDU Oppau begrüßen den
kurzfristigen schnellen Erfolg zur Beseitigung der Illegalen Prostitution in
Oppau.
Wir begrüßen den schnellen Erfolg der Task Force der Stadtverwaltung
Ludwigshafen zur Beseitigung Illegaler Prostitution in Oppau ,so die Kreis-
vorsitzende der Frauen Union,die auch stellv. Ortsvorsitzende der CDU
Oppau ist.
Die Task Force und die Kriminalpolizei konnten entsprechenden Hinweisen
aus der Bevölkerung nachgehen und noch vor Ort Illegale Prostitution
nachweisen und diese sofort untersagen.
Die Task Force Problem Immobilien und die Kriminalpolizei haben hier lobenswert gehandelt,
so David Caruana, Ortsvorsitzender der CDU Oppau und Kirsten Pehlke, Kreisvorsitzende der Frauen Union der
CDU Ludwigshafen.
Es ist der Beobachtung aufmerksamer Bürgerinnen und Bürgern zu verdanken ,
dass hier Straftaten aufgedeckt und beseitigt werden konnten.
Unser Dank gilt der aufmerksamen Beobachtung der Oppauer Bürgerinnen
und Bürger, so Pehlke und Caruana abschließend.
Quelle: CDU Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:31