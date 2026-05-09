Landau – Wenn die große Hitze kommt: Landau setzt auf Aufklärung und Vorsorge – Hitzeaktionstag am 28. Mai

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Heiße Tage sind längst mehr als nur eine Frage des Wetters. Sie belasten den
Kreislauf, verändern den Alltag und treffen besonders diejenigen, die ohnehin
verletzlicher sind. Auch in Landau wird deutlich: Die Sommer werden heißer –
und der Umgang mit Hitze wird zur gemeinsamen Aufgabe.
Die Stadt Landau reagiert darauf mit einem Hitzeaktionstag am Donnerstag, 28.
Mai, der Information, Austausch und konkrete Hilfen miteinander verbindet.
Auf dem Rathausplatz und im Alten Kaufhaus geht es ab 12 Uhr und bis in den
Abend darum, wie sich Bürgerinnen und Bürger besser schützen können – und
was jede und jeder im Alltag tun kann.
„Hitze ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Klimakrise
auf kommunaler Ebene“, sagt Bürgermeister und Klimadezernent Lukas
Hartmann. „Uns ist wichtig, die Menschen nicht nur zu informieren, sondern
ihnen ganz praktische Werkzeuge an die Hand zu geben.“
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Hitzeschutz im Alltag gelingen kann.
Verschiedene Organisationen – von Feuerwehr und THW über die
Verbraucherzentrale bis hin zu Landesforsten und der RPTU – zeigen
anschaulich, wie Vorsorge funktioniert, worauf es bei hohen Temperaturen
ankommt und wie besonders gefährdete Gruppen geschützt werden können.
Ergänzt wird das Angebot durch Fachvorträge im Alten Kaufhaus, die sich mit
gesundheitlichen und alltagsnahen Themen beschäftigen, sowie durch eine
Diskussionsveranstaltung am Abend. Im Rahmen der Landauer Klimagespräche
sprechen dabei ab 19 Uhr Expertinnen und Experten unter dem Titel „Gesund
leben in einer wärmeren Welt“ darüber, wie sich die Klimakrise auf die
Gesundheit auswirkt und welche Lösungen es gibt. Der Austausch mit dem
Publikum ist dabei ausdrücklich gewünscht.
Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei. Die Stadt lädt alle Interessierten herzlich
ein, sich zu informieren und mitzudiskutieren.
Das komplette Programm findet sich online auf dem städtischen
Klimaschutzportal https://landau.klimaschutzportal.rlp.de unter
„Veranstaltungen“.
Bildunterschrift: Am 28. Mai findet zum ersten Mal ein Hitzeaktionstag in
Landau statt. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:25