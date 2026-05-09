Landau – Wenn die große Hitze kommt: Landau setzt auf Aufklärung und Vorsorge – Hitzeaktionstag am 28. Mai



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Heiße Tage sind längst mehr als nur eine Frage des Wetters. Sie belasten den

Kreislauf, verändern den Alltag und treffen besonders diejenigen, die ohnehin

verletzlicher sind. Auch in Landau wird deutlich: Die Sommer werden heißer –

und der Umgang mit Hitze wird zur gemeinsamen Aufgabe.

Die Stadt Landau reagiert darauf mit einem Hitzeaktionstag am Donnerstag, 28.

Mai, der Information, Austausch und konkrete Hilfen miteinander verbindet.

Auf dem Rathausplatz und im Alten Kaufhaus geht es ab 12 Uhr und bis in den

Abend darum, wie sich Bürgerinnen und Bürger besser schützen können – und

was jede und jeder im Alltag tun kann.

„Hitze ist eine der größten gesundheitlichen Herausforderungen der Klimakrise

auf kommunaler Ebene“, sagt Bürgermeister und Klimadezernent Lukas

Hartmann. „Uns ist wichtig, die Menschen nicht nur zu informieren, sondern

ihnen ganz praktische Werkzeuge an die Hand zu geben.“

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Hitzeschutz im Alltag gelingen kann.

Verschiedene Organisationen – von Feuerwehr und THW über die

Verbraucherzentrale bis hin zu Landesforsten und der RPTU – zeigen

anschaulich, wie Vorsorge funktioniert, worauf es bei hohen Temperaturen

ankommt und wie besonders gefährdete Gruppen geschützt werden können.

Ergänzt wird das Angebot durch Fachvorträge im Alten Kaufhaus, die sich mit

gesundheitlichen und alltagsnahen Themen beschäftigen, sowie durch eine

Diskussionsveranstaltung am Abend. Im Rahmen der Landauer Klimagespräche

sprechen dabei ab 19 Uhr Expertinnen und Experten unter dem Titel „Gesund

leben in einer wärmeren Welt“ darüber, wie sich die Klimakrise auf die

Gesundheit auswirkt und welche Lösungen es gibt. Der Austausch mit dem

Publikum ist dabei ausdrücklich gewünscht.

Der Eintritt zu allen Angeboten ist frei. Die Stadt lädt alle Interessierten herzlich

ein, sich zu informieren und mitzudiskutieren.

Das komplette Programm findet sich online auf dem städtischen

Klimaschutzportal https://landau.klimaschutzportal.rlp.de unter

„Veranstaltungen“.

Bildunterschrift: Am 28. Mai findet zum ersten Mal ein Hitzeaktionstag in

Landau statt. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:25