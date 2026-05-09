Landau – läuft beim dm Firmenlauf Südpfalz am 13. Mai: Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet – Dauerparktickets für Alten Meßplatz gelten auch in den Parkquartieren Nord und West

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Mittwoch, 13. Mai, findet der 11. dm Firmenlauf Südpfalz in
Landau statt. Zu der beliebten Veranstaltung werden zahlreiche
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der gesamten Region erwartet.
Im Stadtgebiet kommt es in diesem Zusammenhang ab dem frühen Abend zu
temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.
Die ersten Sperrmaßnahmen beginnen am Veranstaltungstag ab 16 Uhr und
dauern voraussichtlich bis etwa 22 Uhr an. Betroffen sind insbesondere die
Bereiche Nordring zwischen Hindenburgstraße und Löhlstraße, Westring
zwischen Pestalozzistraße und Nordring, Am Kronwerk zwischen Fortstraße und
Nordring sowie die Fortstraße zwischen Am Kronwerk und Nordring.
Zusätzlich werden entlang der rund fünf Kilometer langen Laufstrecke weitere Straßen und
Wege abschnittsweise gesperrt. Zwischen 17 und 20 Uhr ist in den betroffenen
Bereichen kein Ein- und Ausfahren möglich. Nach dem Passieren der Läuferinnen
und Läufer werden die Sperrungen schrittweise wieder aufgehoben.
Alle Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ihre Fahrten
entsprechend zu planen, alternative Routen zu nutzen und die ausgeschilderten
Hinweise vor Ort zu beachten.
Der Start des Firmenlaufs erfolgt in mehreren Startblöcken zwischen 18 und 19
Uhr in der Straße Am Kronwerk. Die Strecke führt durch Teile des Stadtgebiets
und endet im Zielbereich in der Straße „An 44“. Im Anschluss findet auf dem
Alten Meßplatz die After-Run-Party mit Live-Musik, Catering, Siegerehrung und
Rahmenprogramm statt.
Der westliche Bereich des Alten Meßplatzes, auf dem die After-Run-Party
stattfindet, ist von Dienstag, 12. Mai, um 20 Uhr bis einschließlich Donnerstag,
14. Mai, um 10 Uhr vollständig gesperrt und steht in dieser Zeit nicht als
Parkplatz zur Verfügung. Der östliche Bereich des Alten Meßplatzes ist nur in der
Zeit von Dienstag, 12. Mai, um 20 Uhr bis Mittwoch, 13. Mai, um 22 Uhr gesperrt
und kann früher schon wieder zum Parken genutzt werden.
Für Inhaberinnen und Inhaber von Dauerparktickets oder Monatstickets besteht
an allen drei Tagen, also von 12. bis einschließlich 14. Mai, die Möglichkeit, auf
die Parkquartiere Nord rund um den Zoo sowie West rund um Stadion und
Freibad auszuweichen. Zusätzlich steht im Parkquartier „Alter Meßplatz“ der
Uniparkplatz zur Verfügung, der in der Regel noch freie Kapazitäten für
Kurzzeit- und Tagesparkende bietet.
Bitte beachten: Die An 44 sowie die Pestalozzi-, Lang- und Badstraße sind seit
einer jüngsten Anpassung der Parkquartiere nicht mehr dem Parkquartier West
zugeordnet, sondern gehören vollständig zum Parkquartier Innenstadt.
Die Parkquartiere können online im Geoportal der Stadt Landau unter
https://maps.landau.de/parken eingesehen werden.
Bildunterschrift: Wegen des Firmenlaufs steht der Alte Meßplatz vorübergehend
nicht oder nur teilweise als Parkplatz zur Verfügung. (Quelle: Stadt Landau)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:44