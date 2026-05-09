Landau – läuft beim dm Firmenlauf Südpfalz am 13. Mai: Temporäre Verkehrsbeeinträchtigungen im Stadtgebiet – Dauerparktickets für Alten Meßplatz gelten auch in den Parkquartieren Nord und West



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Mittwoch, 13. Mai, findet der 11. dm Firmenlauf Südpfalz in

Landau statt. Zu der beliebten Veranstaltung werden zahlreiche

Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der gesamten Region erwartet.

Im Stadtgebiet kommt es in diesem Zusammenhang ab dem frühen Abend zu

temporären Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die ersten Sperrmaßnahmen beginnen am Veranstaltungstag ab 16 Uhr und

dauern voraussichtlich bis etwa 22 Uhr an. Betroffen sind insbesondere die

Bereiche Nordring zwischen Hindenburgstraße und Löhlstraße, Westring

zwischen Pestalozzistraße und Nordring, Am Kronwerk zwischen Fortstraße und

Nordring sowie die Fortstraße zwischen Am Kronwerk und Nordring.

Zusätzlich werden entlang der rund fünf Kilometer langen Laufstrecke weitere Straßen und

Wege abschnittsweise gesperrt. Zwischen 17 und 20 Uhr ist in den betroffenen

Bereichen kein Ein- und Ausfahren möglich. Nach dem Passieren der Läuferinnen

und Läufer werden die Sperrungen schrittweise wieder aufgehoben.

Alle Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, ihre Fahrten

entsprechend zu planen, alternative Routen zu nutzen und die ausgeschilderten

Hinweise vor Ort zu beachten.

Der Start des Firmenlaufs erfolgt in mehreren Startblöcken zwischen 18 und 19

Uhr in der Straße Am Kronwerk. Die Strecke führt durch Teile des Stadtgebiets

und endet im Zielbereich in der Straße „An 44“. Im Anschluss findet auf dem

Alten Meßplatz die After-Run-Party mit Live-Musik, Catering, Siegerehrung und

Rahmenprogramm statt.

Der westliche Bereich des Alten Meßplatzes, auf dem die After-Run-Party

stattfindet, ist von Dienstag, 12. Mai, um 20 Uhr bis einschließlich Donnerstag,

14. Mai, um 10 Uhr vollständig gesperrt und steht in dieser Zeit nicht als

Parkplatz zur Verfügung. Der östliche Bereich des Alten Meßplatzes ist nur in der

Zeit von Dienstag, 12. Mai, um 20 Uhr bis Mittwoch, 13. Mai, um 22 Uhr gesperrt

und kann früher schon wieder zum Parken genutzt werden.

Für Inhaberinnen und Inhaber von Dauerparktickets oder Monatstickets besteht

an allen drei Tagen, also von 12. bis einschließlich 14. Mai, die Möglichkeit, auf

die Parkquartiere Nord rund um den Zoo sowie West rund um Stadion und

Freibad auszuweichen. Zusätzlich steht im Parkquartier „Alter Meßplatz“ der

Uniparkplatz zur Verfügung, der in der Regel noch freie Kapazitäten für

Kurzzeit- und Tagesparkende bietet.

Bitte beachten: Die An 44 sowie die Pestalozzi-, Lang- und Badstraße sind seit

einer jüngsten Anpassung der Parkquartiere nicht mehr dem Parkquartier West

zugeordnet, sondern gehören vollständig zum Parkquartier Innenstadt.

Die Parkquartiere können online im Geoportal der Stadt Landau unter

https://maps.landau.de/parken eingesehen werden.

Bildunterschrift: Wegen des Firmenlaufs steht der Alte Meßplatz vorübergehend

nicht oder nur teilweise als Parkplatz zur Verfügung. (Quelle: Stadt Landau)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:44