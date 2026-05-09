Hockenheim – Freibad-Eröffnung im Aquadrom

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Startschuss für Wasserspaß und Erholung

Ein Tag wie im Urlaub – das können Badegäste seit Donnerstag, dem 7. Mai 2026, im Freibad des Aquadrom erleben. Zur feierlichen Eröffnung des Freibads überreichte Bürgermeister Matthias Beck dem ersten Badegast, Martina Ziehl, einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein für die Salzgrotte.

Die begeisterte Schwimmerin betrat um kurz nach 10 Uhr das Freizeitbad. Bei angenehmen 27° C Wassertemperatur zog sie die ersten Bahnen durch das große Wellenbecken. Dieses sowie ein Spaß-Außenbecken, eine abenteuerliche Wasserrutsche, ein Strandbereich mit Chill-Out-Wiese und vieles mehr stehen ab sofort wieder Badegästen zur Verfügung.

„Es freut mich besonders, dass Frau Ziehl heute als erste mutig ins Wasser gesprungen ist – stellvertretend für all die Menschen, die sich schon auf den Start in die Freibadsaison gefreut haben. Mit dem Freibad bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern erneut einen Ort zum Wohlfühlen, Abschalten und Zusammenkommen“, betonte Bürgermeister Beck bei der Eröffnung.

Bäderleitung Julia Reinhold zeigt sich begeistert über den Start in die Freibadsaison und lobt ihr engagiertes Team: „Wir bereiten bereits seit Mitte März das Freibad für unsere Gäste vor. Wir haben die Becken gründlich gereinigt, die Grünanlagen gepflegt und die Sitzgelegenheiten hergerichtet. Jetzt ist alles bereit, und wir freuen uns darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen!“

Freibadbesuchende können sich über gleichbleibende Preise freuen. Wie im Vorjahr auch kostet der Eintritt in das Freibad für Erwachsene 5€ und für Ermäßigte 3€. Auch die Preise der Saisonkarten sind mit 90€ für Erwachsene und 50€ für Ermäßigte zum Vorjahr gleich.

In den Sommerferien wird auch in diesem Jahr wieder ergänzend ein separater Eingang für das Freibad eingerichtet, um die anströmenden Besucherinnen und Besucher zu verteilen.

Auch die Gastronomie des Freibades möchte es den zahlreichen Badegästen komfortabel machen. Bisher lief die Zahlung hier über einen Transponder, welcher dann beim Ausgang an der Kasse abgerechnet wurde. Um hier ein erhöhtes Aufkommen zu vermeiden, ist nun die Zahlung mit Bargeld und Karte direkt in der Freibadgastronomie möglich.

Die Badegäste des Aquadrom können sich auch in Zukunft auf die Freibadsaison freuen. Ein endgültiger Beschluss, wie es zukünftig mit dem Aquadrom weitergehen wird, wurde noch nicht gefasst.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie unter https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten

Bildunterschrift:

Bürgermeister Matthias Beck (l.) überreicht Martina Ziehl (r.), der ersten Besucherin des Hockenheimer Freibads im Jahr 2026, einen Blumenstrauß. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 08:14