  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1
09.05.2026, 8:14 Uhr

Hockenheim – Freibad-Eröffnung im Aquadrom

1Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Startschuss für Wasserspaß und Erholung
Ein Tag wie im Urlaub – das können Badegäste seit Donnerstag, dem 7. Mai 2026, im Freibad des Aquadrom erleben. Zur feierlichen Eröffnung des Freibads überreichte Bürgermeister Matthias Beck dem ersten Badegast, Martina Ziehl, einen Blumenstrauß sowie einen Gutschein für die Salzgrotte.

Die begeisterte Schwimmerin betrat um kurz nach 10 Uhr das Freizeitbad. Bei angenehmen 27° C Wassertemperatur zog sie die ersten Bahnen durch das große Wellenbecken. Dieses sowie ein Spaß-Außenbecken, eine abenteuerliche Wasserrutsche, ein Strandbereich mit Chill-Out-Wiese und vieles mehr stehen ab sofort wieder Badegästen zur Verfügung.

„Es freut mich besonders, dass Frau Ziehl heute als erste mutig ins Wasser gesprungen ist – stellvertretend für all die Menschen, die sich schon auf den Start in die Freibadsaison gefreut haben. Mit dem Freibad bieten wir unseren Bürgerinnen und Bürgern erneut einen Ort zum Wohlfühlen, Abschalten und Zusammenkommen“, betonte Bürgermeister Beck bei der Eröffnung.

Bäderleitung Julia Reinhold zeigt sich begeistert über den Start in die Freibadsaison und lobt ihr engagiertes Team: „Wir bereiten bereits seit Mitte März das Freibad für unsere Gäste vor. Wir haben die Becken gründlich gereinigt, die Grünanlagen gepflegt und die Sitzgelegenheiten hergerichtet. Jetzt ist alles bereit, und wir freuen uns darauf, zahlreiche Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen!“

Freibadbesuchende können sich über gleichbleibende Preise freuen. Wie im Vorjahr auch kostet der Eintritt in das Freibad für Erwachsene 5€ und für Ermäßigte 3€. Auch die Preise der Saisonkarten sind mit 90€ für Erwachsene und 50€ für Ermäßigte zum Vorjahr gleich.

In den Sommerferien wird auch in diesem Jahr wieder ergänzend ein separater Eingang für das Freibad eingerichtet, um die anströmenden Besucherinnen und Besucher zu verteilen.

Auch die Gastronomie des Freibades möchte es den zahlreichen Badegästen komfortabel machen. Bisher lief die Zahlung hier über einen Transponder, welcher dann beim Ausgang an der Kasse abgerechnet wurde. Um hier ein erhöhtes Aufkommen zu vermeiden, ist nun die Zahlung mit Bargeld und Karte direkt in der Freibadgastronomie möglich.

Die Badegäste des Aquadrom können sich auch in Zukunft auf die Freibadsaison freuen. Ein endgültiger Beschluss, wie es zukünftig mit dem Aquadrom weitergehen wird, wurde noch nicht gefasst.

Weitere Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen finden Sie unter https://www.aquadrom.de/oeffnungszeiten

Bildunterschrift:
Bürgermeister Matthias Beck (l.) überreicht Martina Ziehl (r.), der ersten Besucherin des Hockenheimer Freibads im Jahr 2026, einen Blumenstrauß. (Bild: Stadtverwaltung Hockenheim)

Quelle Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 08:14

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com