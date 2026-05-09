Heidelberg-Handschuhsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – In Heidelberg-Handschuhsheim kommt es derzeit zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilt, wurde eine starke Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Steubenstraße gemeldet.

Die Einsatzkräfte befinden sich aktuell vor Ort. Vorsorglich wurden sämtliche Bewohner des betroffenen Anwesens in Sicherheit gebracht. Zur Ursache der Rauchentwicklung sowie zu möglichen Verletzten liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Die Steubenstraße und der umliegende Bereich könnten während des Einsatzes zeitweise beeinträchtigt sein. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich nach Möglichkeit zu meiden.

Quelle: MRN-News berichtet nach, sobald weitere Informationen der Polizei oder Feuerwehr vorliegen.

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 20:59