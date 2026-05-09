Germersheim erleben: Traditioneller Pfingstmarkt bietet 2026 auch neue Atrraktionen für große und kleine Besucher



Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vom 22. bis 26. Mai 2026 findet wieder der beliebte Germersheimer Pfingstmarkt auf

dem städtischen Messplatz beim Sportzentrum Wrede statt.

Mit vielen neuen Aktionen und der modernen Platzgestaltung laden die Stadtverwaltung

Germersheim und die Schaustellerbetriebe gemeinsam zum Germersheimer

Pfingstmarkt ein.

Pünktlich um 18:00 Uhr wird der diesjährige Germersheimer Pfingstmarkt am Freitag,

dem 22. Mai 2026 im großen Imbissbereich mit Biergarten der Schaustellerfamilie Barth

aus Speyer im Anschluss an den traditionellen Rundgang über den Messplatz von

Germersheims Bürgermeister Marcus Schaile offiziell eröffnet. Musikalisch umrahmt wird

die Eröffnung durch die Stadtkapelle Germersheim e.V.

„Ich freue mich, unseren Familien, Kindern und Jugendlichen mit diesem bereits seit

Generationen bestehenden und beliebten Jahrmarkt in einer vom Wandel geprägten Zeit

einmal mehr ein kleines Stück gelebte Stabilität anbieten zu können. Der weitläufige, im

Grünen gelegene Messplatz eignet sich bei hoffentlich frühsommerlichen Temperaturen

geradezu hervorragend als Ausflugsziel und Treffpunkt für Familien und Gäste unserer

Stadt“, so das Germersheimer Stadtoberhaupt.

Zahlreiche Attraktionen warten in diesem Jahr wieder auf die Schar der Besucherinnen

und Besucher. Neben den Dauerbrennern wie „Autoscooter“ und „Olympia-Express“

präsentieren sich auch die Rundfahrgeschäfte „Beach-Monster“ sowie der bei der

Jugend beliebte „Jumper“ auf dem städtischen Messplatz. Für die Kleinen stehen

darüber hinaus allerhand Kinderkarussells zur Verfügung, die keine Wünsche

offenlassen. Selbstverständlich bereichern zahlreiche Belustigungsgeschäfte wie

Pfeilwurf-, Spiel- und Schießbuden ebenfalls das Angebot. Dazu ist auch für das leibliche

Wohl bestens gesorgt. Neben Knoblauchbaguette, Flammkuchen und Langos regen bei

schönster Biergartenatmosphäre wieder allerlei kulinarische Genüsse den Appetit an.

Wetterunabhängig ist in jedem Fall Platz im Biergarten für die Verköstigung der ganzen

Familie. Auf die kleinen und großen „Schleckermäulchen“ unter den Pfingstmarktgästen

warten Messekonditorei, Mandelwagen sowie ein Crêpe- und ein Softeisstand.

Neben den traditionellen Programmpunkten wird es aber auch in diesem Jahr wieder die

neueren Aktionen geben:

Am Samstag, dem 23. Mai um 15:00 Uhr besuchen bekannte Comic Stars den

Pfingstmarkt. Kleine, aber auch große Besucherinnen und Besucher haben die

Gelegenheit, mit den berühmten Figuren kostenfrei Bilder zu machen.

Sowohl am Pfingstsonntag als auch am Pfingstmontag, dem 24. und 25. Mai findet in

diesem Jahr bereits zum zweiten Mal „Cars & Kirmes“ bis 17 Uhr statt. Eine Car Show

mit Oldtimer-Modellen, aber auch mit U.S. Cars.

Das krönende Highlight findet jährlich am Pfingstsonntag statt, wenn der Himmel über

dem Messplatz in einer regelrechten Farbexplosion erstrahlt. So wird es in diesem Jahr

am Sonntag, dem 24. Mai gegen 22:30 Uhr wieder ein tolles Höhen-Musik-Feuerwerk

geben. Dieses wird dankenswerterweise durch die Stadtwerke Germersheim GmbH

unterstützt und auch in diesem Jahr direkt auf dem Messplatz zu sehen sein.

Zum Abschluss des Pfingstmarktes laden die Schaustellerinnen und Schausteller

besonders alle Familien und Senioren ein. Die vergünstigten Preise und Fahrpreise

sowie das Angebot im Biergarten für eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen zu 3 €

erfreuen die Familien, aber auch die Senioren. Für die Kinder wird kostenfreies

Kinderschminken angeboten.

Lassen Sie sich diesen Spaß für die ganze Familie nicht entgehen und kommen auch

Sie zum Pfingstmarkt nach Germersheim!

Foto:NVongerichten Stadt Germersheim

Quelle: Germersheimer Stadtanzeiger

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:33