Frankenthal – Pilgerpfad: Stadt startet umfassende Aufwertung des Jakobsplatzes und stärkt Quartiersentwicklung



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit zahlreichen kurzfristigen Maßnahmen, neuen Beteiligungsformaten und mittel- bis

langfristigen Entwicklungsperspektiven richtet die Stadt Frankenthal die

Quartiersentwicklung im Pilgerpfad neu aus.

Im Mittelpunkt stehen dabei konkrete Verbesserungen rund um den Mittelpunkt des Quartiers, den zentral gelegenen

Jakobsplatz, die bereits in den kommenden Wochen sichtbar werden sollen.

Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer betonte hierzu in der Sitzung des Ausschusses

für Stadtentwicklung, Mobilität und Klima: „Die Menschen im Pilgerpfad brauchen

nicht nur Pläne für morgen – sie brauchen Verbesserungen, die sie heute sehen und

spüren können.“

Der Pilgerpfad zählt mit rund 9.000 Bewohnerinnen und Bewohnern zu den größten

und dicht besiedelten Quartieren Frankenthals. Bereits seit mehreren Jahren steht

das Quartier im Fokus der Stadtentwicklung. Bürgerbeteiligungen, Quartiersanalysen

und Gespräche mit den Menschen vor Ort haben deutlich gemacht, dass

insbesondere rund um den Jakobsplatz erheblicher Handlungsbedarf, aber zugleich

auch großes Entwicklungspotenzial besteht.

Die Stadt verfolgt deshalb bewusst einen mehrstufigen Ansatz: Neben langfristigen

Perspektiven im Bereich der Schul- und Quartiersentwicklung werden bereits jetzt

zahlreiche kurzfristige Maßnahmen umgesetzt, um die Aufenthaltsqualität unmittelbar

zu verbessern.

Bereits in den vergangenen Jahren wurden erste sichtbare Schritte umgesetzt.

Hierzu zählen insbesondere die umfassende Grundreinigung des Jakobsplatzes im

Jahr 2024 sowie die Installation eines Trinkwasserbrunnens im Umfeld der

Schullandschaft im vergangenen Jahr.

Darauf aufbauend folgt nun ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur weiteren

Aufwertung des Quartierszentrums. Im Mittelpunkt stehen 23 Holzkisten in

unterschiedlichen Größen sowie zehn zusätzliche Sitzelemente, die bepflanzt und als

flexible Aufenthaltsbereiche und sogenannte Mini-Parks im Umfeld des

Jakobsplatzes verteilt werden. Ergänzt wird dies durch die dauerhafte

Neubepflanzung von vier ehemaligen Baumstandorten sowie die schrittweise

Aufwertung bestehender Hochbeete.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Reaktivierung und Verschönerung der

bestehenden Rankkonstruktionen. Insgesamt 62 Pfosten innerhalb der Hochbeete

werden mit Klettergehölzen neu bepflanzt. Weitere 32 Pfosten im Bereich der

Pflasterflächen werden in den Farben des Frankenthaler Stadtwappens neugestaltet.

Auch im gesamten Stadtteil Pilgerpfad wurden zusätzliche Pflanzmaßnahmen

umgesetzt. Insgesamt konnten dort im Frühjahr 33 neue Bäume gepflanzt werden.

Darüber hinaus wird das Umfeld des Jakobsplatzes durch weitere Maßnahmen

sichtbar aufgewertet. Hierzu zählen unter anderem zusätzliche Sitzmöglichkeiten und

neue Abfallbehälter sowie die geplante gestalterische Aufwertung leerstehender

Laden- und Gewerbeeinheiten im Umfeld des Jakobsplatzes durch Folierungen mit

Informationsflächen und kreativen Gestaltungselementen.

Besonderen Wert legt die Stadt auf die aktive Beteiligung der Menschen vor Ort. Die

Gestaltung der Holzkisten, Sitzelemente und Pflanzbereiche erfolgt gemeinsam mit

zahlreichen Gruppen aus dem Quartier. Beteiligt sind unter anderem die Initiative

„Kids im Pilgerpfad“, der Kindertreff Pilgerpfad, die Graffiti-Freizeitgruppe, die Kunst-

AG der Friedrich-Ebert-Schule, die Kita Jakobsplatz sowie das ökumenische

Gemeindezentrum.

Koordiniert wird das Projekt durch das Kinder- und Jugendbüro der Stadt

Frankenthal. Erste Gestaltungsmaßnahmen wurden bereits in den Osterferien

umgesetzt. Weitere Aktionen folgen unter anderem im Rahmen eines Aktionstags

des ökumenischen Gemeindezentrums sowie eines Eltern-Kind-Tages der Kita

Jakobsplatz. Die Pflanzarbeiten erfolgen im Mai, sodass ein Großteil der

Maßnahmen bereits rund um den „Tag der Nachbarschaft“ sichtbar sein wird.

Für Oberbürgermeister Dr. Meyer liegt genau darin ein wesentlicher Kern des

Projekts: „Hier wird nicht einfach etwas für das Quartier umgesetzt – hier gestalten

die Menschen aus dem Quartier ihren Stadtteil und ihr direktes Wohnumfeld selbst

mit.“

Geplant ist zudem, dass Bürgerinnen und Bürger sowie Gruppen aus dem Quartier

Patenschaften für die bepflanzten Elemente übernehmen. Dadurch sollen

Identifikation, Verantwortungsbewusstsein und nachhaltige Pflege gestärkt werden.

Auch bei der Auswahl der Bepflanzung wird bewusst auf nutzbare Pflanzen wie

Kräuter, Beeren oder Gemüse gesetzt.

Dr. Meyer dankte ausdrücklich allen Beteiligten, den engagierten Kindern und

Jugendlichen, den pädagogischen Fachkräften, den ehrenamtlich Aktiven sowie den

Mitarbeitenden der Verwaltung und des Kinder- und Jugendbüros: „Hier entsteht

nicht nur mehr Grün. Hier entsteht ein Stück Stadtgesellschaft – getragen von

Engagement, Verantwortung und dem gemeinsamen Anspruch, das eigene Quartier

aktiv mitzugestalten.“

Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Einrichtung eines Quartiersbüros am

Jakobsplatz, dessen Eröffnung im zweiten Quartal vorgesehen ist. Das

Quartiersbüro, in direkter Nachbarschaft Jugendcafé, Seniorentreff und Kindertreff,

soll künftig als zentrale Schnittstelle zwischen Verwaltung, Bürgerschaft und lokalen

Akteuren dienen und insbesondere Beteiligung, Vernetzung und sozialen

Zusammenhalt stärken.

Ein Begegnungsort am Jakobsplatz soll auch der Neubau des Investors ProConcept

sein. Hier werden derzeit in enger Abstimmung zwischen Stadt, Investor, Planern

und Fachgutachtern die planungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen. Die

nächsten Verfahrensschritte sind hierbei die Beteiligungen und die Offenlage der

Planunterlagen sowie der Satzungsbeschluss. Mit einem Abschluss des Verfahrens

wird Ende 2026 / Anfang 2027 gerechnet.

Parallel dazu bereitet die Stadt einen Förderantrag im Modellvorhaben „Innenstadt-

Impulse“ vor, der bis zum 26. Juni eingereicht werden soll. Ziel ist es, zusätzliche

Spielräume für innovative, niedrigschwellige und kreative Maßnahmen zur weiteren

Belebung des Quartiers zu schaffen, Leerstände zu aktivieren und gemeinsam mit

der Bürgerschaft weitere kurzfristige Projekte zu entwickeln.

Neben diesen kurzfristigen Maßnahmen arbeitet die Stadt weiterhin an den

langfristigen Entwicklungsperspektiven des Quartiers. Hintergrund sind insbesondere

die komplexen Hochbau- und Infrastrukturprojekte im Umfeld des Jakobsplatzes,

darunter die Perspektiven zur Weiterentwicklung der Schullandschaft mit möglichen

Veränderungen bei der Friedrich-Ebert-Realschule plus sowie neue

Entwicklungsmöglichkeiten für die bestehenden Schulstandorte im Quartier.

Gerade diese Veränderungen eröffnen langfristig neue städtebauliche Chancen für

den Pilgerpfad und den Jakobsplatz. Die Neuordnung der Schulstruktur kann künftig

zusätzliche Spielräume für eine moderne und nachhaltige Quartiersentwicklung

schaffen, die im bisherigen Förderrahmen so noch nicht abbildbar gewesen wären.

Vor diesem Hintergrund wird die bisherige Städtebauförderungsmaßnahme im

Programm „Sozialer Zusammenhalt“ strategisch neu ausgerichtet und vorzeitig

beendet. Hintergrund ist insbesondere, dass die zeitlichen Abläufe der bestehenden

Förderkulisse nicht mehr mit den mittlerweile deutlich umfangreicheren und

langfristigeren Entwicklungsprozessen im Bereich der Bildungs- und

Infrastrukturplanung zusammenpassen.

Die Stadt Frankenthal verbindet diesen Schritt ausdrücklich nicht mit einem Rückzug

aus der Quartiersentwicklung. Vielmehr sollen die neu entstehenden

Rahmenbedingungen zunächst geordnet weiterentwickelt werden, um zu einem

späteren Zeitpunkt erneut gezielt Städtebaufördermittel für das Quartier einsetzen zu

können.

Oberbürgermeister Dr. Meyer erklärte hierzu: „Wir können kein Gebäude fertigstellen,

solange das Fundament noch in Bewegung ist. Aber wir sorgen dafür, dass der Ort,

auf dem es steht, schon heute lebenswert bleibt.“

Auch der Änderungsantrag der Freien Wählergruppe, der eine spätere erneute

Einbindung geeigneter Förderprogramme ausdrücklich unterstützt, wurde im

Ausschuss thematisiert.

Zur weiteren Information über die zahlreichen aktuellen Entwicklungen, Vorhaben

und Maßnahmen und zum Austausch mit der Bürgerschaft plant die Stadt eine

öffentliche Informationsveranstaltung. Der Termin wird derzeit abgestimmt und

zeitnah bekanntgegeben unkompliziert zu übermitteln.

Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)

Zuletzt aktualisiert am 9. Mai 2026, 11:19