Speyer – Frauen gastieren beim Schlusslicht – Männer mit internationalem Freundschaftskampf

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar. In ihrem zweiten Kampf der aktuellen Saison in der Judo-Bundesliga treten die Frauen des JSV Speyer am Samstag ab 17 Uhr bei der SU Witten-Annen an, und wollen nach dem erfolgreichen Saisonstart – einem 9:5-Heimsieg gegen Bottrop – auch auswärts punkten. „Die Halle in Witten ist ziemlich klein, und es ist ein Doppelkampftag zusammen mit deren Männermannschaft. Also wird es sicherlich eine sehr stimmungsvolle Kulisse geben“, erwartet Speyers Co-Teamchefin Szaundra Odenthal. Die Gastgeberinnen haben bereits zwei Kämpfe absolviert und beide verloren, damit sind sie das einzige punktlose Team der Liga. Dennoch haben die Speyererinnen Respekt vor den Gegnerinnen, die dafür bekannt sind, viele starke junge Kämpferinnen in ihren Reihen zu haben. Die hat der JSV allerdings auch: „Wir haben einige dabei, die vor ihrem Bundesliga-Debüt stehen, und wir haben auch einige Kämpferinnen, die aufgrund von dem einen oder anderen kurzfristigen Verletzungsausfall in unserem Kader ihre Planung geändert und andere Turnierteilnahme abgesagt haben, um jetzt dabei zu sein. Das zeigt nochmal den tollen Teamgeist, der uns auszeichnet“, so Szaundra Odenthal, die zusammen mit Nadine Lautenschläger und Jana Förtsch die Mannschaft am Samstag das Team betreuen und aufstellen wird.

Eigentlich hätten die Männer des JSV Speyer an diesem Samstag ihren zweiten Heimkampf der Saison gegen die TSG Backnang bestritten. Allerdings zog diese vor der Saison ihre Mannschaft zurück, so dass nun eine zweimonatige Lücke zwischen dem letzten und dem nächsten Bundesligakampf entstanden ist. Um diese zu füllen, hat sich der JSV etwas Besonderes einfallen lassen: Ein Freundschaftskampf gegen eine Team aus Frankreich, mit den ehemaligen JSV-Bundesligathleten Pierre-Louis Guerin und Berenger Vion sowie weiteren Kämpfern aus dem Nachbarland, so dass in allen Gewichtsklassen gekämpft wird, die auch in der Bundesliga zum Einsatz kommen. „Wir freuen uns auf das Wiedersehen mit unseren alten Freunden aus Frankreich und auf ein hochklassiges internationales Kräftemessen mit Wettkampfatmosphäre. Wir wollen auch einigen unserer Kämpfer, die sonst nicht in der ersten Reihe stehen, die Möglichkeit geben, sich zu zeigen“, so JSV-Teamchef Michael Görgen-Sprau. Beginn ist um 15 Uhr, der Eintritt ist frei. Der JSV hofft auf zahlreiche Zuschauer, um dem internationalen Freundschaftskampf eine bundesligareife Kulisse zu geben.

Quelle

JSV Speyer

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 10:02