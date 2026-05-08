Sinsheim – Gründe. Belebe. Sinsheim – Förderprogramm der städtischen Wirtschaftsförderung

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Zur Belebung und Attraktivitätsseigerung der Sinsheimer Innenstadt hat die Stadt Sinsheim ein Förderprogramm ins Leben gerufen, das Gründer und Unternehmer unterstützt, die sich mit kreativen Ideen in der Innenstadt ansiedeln möchten. Das Wirtschaftsförderungsprogramm „Gründe. Belebe. Sinsheim.“ hat zum Ziel, die Sinsheimer Innenstadt attraktiver, lebendiger und wirtschaftlich zukunftsfähig zu gestalten und richtet sich an Gewerbetreibende, die das erste Mal eine Fläche in der Innenstadt anmieten möchten. Die Förderung wird für 24 Monate in Form eines Mietkostenzuschusses gewährt. Der Mietkostenzuschuss beträgt bis zu 500 Euro pro Monat und ist auf maximal ein Drittel der monatlichen Kaltmiete begrenzt. Im zweiten Förderjahr wird der Zuschuss auf 50 Prozent des bisherigen Betrags reduziert. Die Antragstellung erfolgt ausschließlich digital über das Antragsformular der Stadt Sinsheim. Zum Zeitpunkt der Antragsstellung darf noch kein Mietvertrag unterschrieben sein. Eine Gewerbeanmeldung muss noch nicht vorliegen.

Dem Antrag beizufügen sind das ausgefüllte Antragsformular, Geschäfts- und Nutzungskonzept sowie ein Mietangebot, eine Reservierungsbestätigung oder die formlose Absichtserklärung des Vermieters. Nachdem alle erforderlichen Unterlagen eingereicht wurden, erfolgt zunächst eine fachliche Prüfung der Anträge durch die Stadtverwaltung. Antragssteller, die auf Grundlage der eingereichten Unterlagen die Fördervoraussetzungen erfüllen und eine grundsätzliche Förderwürdigkeit erkennen lassen, werden zu einem Kennenlern- und Auswahlgespräch eingeladen. Alle Informationen zum Antragsverfahren, zu einzureichenden Unterlagen sowie das Antragsformular stehen auf der städtischen Homepage unter www.sinsheim.de/foerderung-innenstadt zur Verfügung.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 09:55