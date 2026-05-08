Sinsheim – Baugebiet Bründel eingeweiht – 16 Baugrundstücke in Sinsheim-Dühren

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf etwas mehr als einem Hektar Fläche ist in Dühren das Baugebiet Bründel entstanden. Die Fläche bietet 16 Baugrundstücke, davon zwei für Mehrfamilienhäuser. Alle Grundstücke werden über die Stadt Sinsheim vermarktet, vier sind bereits verkauft. Bevor die ersten Bagger rollen, wurde das Baugebiet am 6. Mai offiziell eingeweiht. „Wohnen ist nicht irgendein Thema. Für viele Menschen gehört der Wunsch nach den eigenen vier Wänden immer noch zu den großen Lebenszielen“, hob Oberbürgermeister Marco Siesing in seiner Ansprache hervor. Auch in wirtschaftlich schwierigeren Zeiten dürfe das Versprechen, sich mit Arbeit und Einsatz etwas Eigenes aufbauen zu können, nicht verloren gehen. Auch Ortsvorsteher Alexander Speer betonte: „Das Baugebiet war ein lange gehegter Wunsch des Ortschaftsrats. Daher sind wir froh, das Gebiet heute einweihen zu können.“ Immerhin ein Viertel der Grundstücke sei bereits verkauft, sicher sei man auch künftig froh, die Nachfrage nach Bauplätzen in Dühren mit dem neuen Baugebiet bedienen zu können.

Beim symbolischen Durchschneiden des Bandes in Anwesenheit von Vertretern des Gemeinderats, des Ortschaftsrats, der beteiligten Planungs- und Ingenieurbüros sowie der Baufirmen griffen neben Oberbürgermeister und Ortsvorsteher auch Bürgermeister Bernd Kippenhan, Thomas Liebler von der Leonhard Weiss GmbH sowie Karsten Schmidt, Geschäftsführer von Bioplan zur Schere. Gemeinsam beging man im Anschluss noch das Gebiet in idyllischer Lage am Ortsausgang in Richtung Eschelbach. Oberbürgermeister Marco Siesing dankte allen Beteiligten, die das Baugebiet möglich gemacht haben, den beteiligten Unternehmen, den städtischen Mitarbeitern, Gemeinderat und Ortschaftsrat. Insgesamt hat die Stadt Sinsheim 2,6 Millionen Euro in die Entwicklung des Baugebiets investiert. Derzeit werden die beiden Wohngrundstücke für Mehrfamilienhäuser vermarktet. Alle Infos dazu finden sich auf der städtischen Homepage unter www.sinsheim.de/grundstuecke. Die verbleibenden Grundstücke für Einfamilienhäuser werden in Kürze vermarktet.

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 11:48