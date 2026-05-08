  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Fachtagung1
08.05.2026, 9:12 Uhr

Mosbach – Wie uns Vielfalt weiterbringen kann – 28. Fachtagung der Fachschule für Sozialwesen brachte rund 300 Teilnehmende in der Johanneskirche zusammen

Fachtagung1Mosbach/Neckar-Odenwald-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. „Gelebte Vielfalt. Unser Schatz, unsere Stärke!“ – unter diesem Titel sind Fachleute und Interessierte zur 28. Fachtagung der Fachschule für Sozialwesen in Mosbach zusammengekommen. „Dass Vielfalt als Schatz und Stärke gesehen wird, ist keine Selbstverständlichkeit“, erklärte Johannes-Diakonie-Vorstand Dr. Martin Holler in seiner Begrüßung. Wie sehr Ideen von Pluralität, Inklusion und Diversität aktuell unter Druck geraten, fand häufige Erwähnung. Dagegen setzte die Fachtagung einen klaren Kontrapunkt, indem Experten und Expertinnen in ihren Vorträgen aufzeigten, wie wichtig Vielfalt ist und wie sie die Gesellschaft als Ganzes weiterbringt. Die Fachschule für Sozialwesen gehört zur Bildungs-Akademie der Johannes-Diakonie und hat ihren Sitz in Neckarbischofsheim.

Was der Titel versprach, hielt das Tagungsprogramm. Es präsentierte sich an beiden Veranstaltungstagen extrem vielfältig. Nach einem Videogrußwort von der bisherigen Landtagspräsidentin Muhterem Aras schilderte im ersten Beitrag die mit dem Down-Syndrom geborene, 18-jährige Charlotte Henning ihren beeindruckenden Werdegang: vom Schulbesuch, ihrem Wunsch, Pädagogin zu werden, einem Praktikum in einer Kita, ihrer Assistenzstelle bei einer Lehrkraft bis hin zu ihrer aktuellen Ausbildung in der Freien Fachschule für Sozialpädagogik in Mannheim, die nun in ein Studium der Sozialpädagogischen Assistenz in Zürich mündet. Professorin Dr. Ulrike Barth, die Henning auf deren Weg begleitet hat, stellte abschließend in ihrem Plädoyer für Vielfalt im Bildungswesen fest: „Es geht darum, dass alle Charlottes eine solche Chance bekommen.“

Doch Vielfalt kann nicht alleine bestehen. Sie benötigt freie demokratische Strukturen als Basis, wie Professorin Dr. Sophia Falkenstörfer (Universität Köln) feststellte. Ihr Vortrag machte deutlich, wie pädagogische Fachkräfte in der Begleitung von Menschen mit Behinderung zur Gestaltung eines demokratischen Miteinanders beitragen können. Den Aspekt gesellschaftlicher Erwartungen beleuchtete Nicolette Blok, Moderatorin für persönliche Zukunftsplanung und Bildungsexpertin für Menschen mit Behinderung. Sie beschrieb den Negativ-Kreislauf von Vorurteilen, die Inklusion behindern, und warnte vor der „Falle von geringen Erwartungen“. Dagegen forderte sie eine offene gesellschaftliche Haltung, die Gaben und Fähigkeiten aller Menschen zur Entfaltung bringe, etwa im Arbeitsleben. Wie neurologische Vielfalt zur Quelle für Kreativität, Humor und gesellschaftlichem Engagement werden kann, machte Jean-Marc Lorber, alias SpellfireJamal, deutlich. Der mit dem Tourette-Syndrom lebende Autor und Aktivist berichtete humorvoll über seine Erfahrungen als Mensch mit Behinderung und über seinen Werdegang. Mit einer Gesangseinlage beschloss er den ersten Teil der Veranstaltung.
Fachtagung
Um die von Lorber angerissene Neurodiversität ging es am nächsten Tag bei Professor Dr. André Frank Zimpel (Universität Hamburg). Obwohl ihre Zahl hoch sei, erlebten Menschen mit Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit, Dyskalkulie oder einer anderen neurologischen Einschränkung auch heutzutage noch viele Ausgrenzungen. Dabei gingen neurologische Beeinträchtigungen oft mit speziellen Begabungen und die veränderte Wahrnehmung nicht selten mit bereichernden Impulsen für das Umfeld einher. „Wir missachten viele Potenziale, die in der Neurodivergenz stecken“, so Zimpel und forderte eine verstärkte „Neuroinklusion“. Als Autor, Influencer und Experte in eigener Sache griff Florian Malicke die derzeit viel diskutierten Themen Autismus und ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung) auf und gab Einblicke in die eigene neurodivergente Wahrnehmung. Die Herausforderung für ihn als Autisten, soziales Verhalten logisch lernen zu müssen, schilderte er in launigen Anekdoten mit Lacherfolg beim Publikum. Professor Dr. Nicolas Rüsch (Universität Ulm) beschloss mit nachdenklich stimmenden Informationen zum wachsenden Problem Stigmatisierung psychisch erkrankter Menschen eine Fachtagung, die fast 300 Teilnehmenden wissenschaftliche Impulse und interessante Gespräche beschert hatte. Eine Zusammenfassung der 28. Fachtagung und tiefere Informationen zu den Vorträgen gibt es auf www.fachschule-neckarbischofsheim.de/fachtagung.

Quelle
Fotos: Andreas Lang

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 09:12

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com