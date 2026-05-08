Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstag, 28. April 2026, wird eine 17-jährige Jugendliche aus Mannheim vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Mannheim wurde die Jugendliche zuletzt kurz nach 13 Uhr an ihrer Schule gesehen. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen und der Überprüfung bekannter Anlaufstellen konnte die Vermisste bislang nicht aufgefunden werden. Laut Polizei war die 17-Jährige in der Vergangenheit bereits mehrfach abgängig.

Die Jugendliche wird wie folgt beschrieben:

etwa 168 Zentimeter groß

schlanke Figur

schwarz-violette Haare

bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem schwarz-weiß karierten Hemd sowie einem weißen Top

Die Polizei bittet Zeugen oder Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Jugendlichen geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim Hinweistelefon des Polizeipräsidiums Mannheim zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 19:17