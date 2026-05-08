Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Coppélia

„Es gibt weder Prinzen noch Prinzessin, keine Schwäne oder schlafenden Schönheiten. Nur zwei Dorfbewohner, ein Junge und ein Mädchen, die sich ineinander verlieben. Es geht um das Leben … Ich glaube, deshalb ist das Ballett so beliebt. Das Publikum kann sich mit der einfachen, bezaubernden Ge¬schichte identifizieren.“ so beschreibt Ronald Hynd sein Werk, das am Freitag, 15.5. und am Samstag, 16.5.2026, jeweils um 19.30 Uhr als Gastspiel des Balletts des Nationaltheaters in Prag auf den Pfalzbau Bühnen gezeigt wird. Bei der unterhaltsamen und bilderstarken Aufführung des komischen Balletts Coppélia nach einer Erzählung E.T.A. Hoffmanns können sich Liebhaber des klassischen Balletts ganz dem hochartifiziellen Tanz und lebhaften Treiben des großartigen Ensembles ergeben.

Die lebensgroße Puppe Coppélia wurde von dem schrulligen Erfinder Doktor Coppélius geschaffen. Ein schönes „Mädchen“, das regungslos auf einem Balkon seines Hauses sitzt, zieht die Aufmerksamkeit der männlichen Dorfjugend auf sich. Einer von ihnen, Franz, ist so vernarrt in sie, dass er seine Verlobte Swanilda vernachlässigt, die darauf¬hin verärgert und eifersüchtig wird. Niemand ahnt, dass Coppélia in Wirklichkeit eine Puppe ist, die ihr Erfinder nur zum Leben erwecken kann, indem er ihr menschlichen Geist ein¬haucht. Deshalb plant Doktor Coppélius, Franz‘ Seele zu stehlen, doch er hat nicht mit Swanilda gerechnet… Und so steht einem glücklichen Ende nichts mehr im Wege.

Das zur Entstehungszeit des Balletts im 19. Jahrhundert bahnbrechende Werk knüpfte an die natio-nale Kunsttradition und die aufrührerischen Ideen der 1848er-Revolution an. Komponist Léo Delibes nahm die musikalischen Eindrücke einer Reise nach Österreich-Ungarn in seine Partitur mit auf und schuf eine schwelgerische, tänzerische Musik, darunter der berühmte Coppelia-Walzer. Die im Früh¬jahr 2024 uraufgeführte aktuelle Produktion des Tschechischen Nationalballetts stellt eine Wiederaufnahme der Londoner Fassung von 1985 dar. Choreograph Ronald Hynd lässt in seiner Bearbeitung des Stückes die Tradition und die jeweilige Handschrift von Arthur Saint-Léon, Marius Petipa und Enrico Cecchetti in herrlichen Tanzszenen vor märchenhafter Kulisse wiederaufleben. Die opulente Ausstattung der Aufführung schuf Roberta Guidi di Bagno, die Musiker*innen der Jungen deutschen Philharmonie musizieren unter der musikalischen Leitung von Václav Zahradnik.

Preise 86 € / 71 € / 57 € / 43 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau © S. Gherciu

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 15:27