Ludwigshafen – Herzenskinder: Trauerfeier und Beisetzung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die nächste Beisetzung der so genannten Herzenskinder findet am Mittwoch, 13. Mai, 14 Uhr, auf dem Ludwigshafener Hauptfriedhof statt. Die Herzenskinder sind all jene totgeborenen Kinder, die nicht individuell von ihren Eltern beerdigt werden können. Den Kindern wird zunächst in einer ökumenischen Trauerfeier gedacht, die von der protestantischen Pfarrerin Stephanie Müller und Pastoralreferentin Marita Seegers für die katholische Kirche geleitet werden. Eine Vertreterin des Islam liest eine Sure und spricht ein Gebet. Anschließend erfolgt die gemeinsame Erdbestattung an der Ruhestätte der Herzenskinder.
Quelle
Protestantisches Dekanat Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 09:51