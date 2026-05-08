Ludwigshafen – Durchdachte Nachlassplanung: Beliebter Info-Abend „Erben und Vererben“ in Waldsee

Ludwigshafen/Waldsee/metropolregion Rhein-Neckar. Die beliebte Vortragsreihe „Erben und Vererben“ der Sparkasse Vorderpfalz geht in die nächste Runde!

Am Dienstag, den 19. Mai 2026 bekommen Besucherinnen und Besucher in der Kulturhalle Waldsee die wichtigsten Fakten rund um die Themen rechtssicheres Testament, Erbschaftsteuer, Erbfolge, Schenkung und viele mehr. Denn: Wer sich frühzeitig mit dem Thema Erben und Vererben beschäftigt, kann viel Klarheit schaffen und unangenehme Überraschungen verhindern.

Praxisnahe Experteneinblicke

Dafür bietet an diesem Abend die renommierte Fachanwältin für Erbrecht, Nina Lenz-Brendel, gemeinsam mit den Generationenmanagern der Sparkasse Vorderpfalz wertvolle Einblicke in die Nachlassplanung. Verständlich und praxisnah erläutern die Expertin und Experten, worauf es wirklich ankommt, um Streitigkeiten in der Familie zu vermeiden und das eigene Erbe sinnvoll zu regeln.

Seit 10 Jahren liefert diese Veranstaltungsreihe den Besucherinnen und Besucher Antworten auf die häufigsten Fragen:

Wie ist die gesetzliche Erbfolge aufgebaut und passt dies zu meiner Familiensituation?

Welche Formen der Testamentsgestaltung gibt es und worauf sollte man unbedingt achten?

Wann sollte ein Erbe angenommen oder besser ausgeschlagen werden?

Wie vermeidet man Pflichtteilansprüche und reduziert Erbschaftsteuer?

Welche Vorteile kann ein Testamentsvollstrecker haben und welche vielleicht sogar eine Stiftung bieten?

Wie kann ich mit meinem Nachlass Streit vermeiden und eventuell sogar Gutes tun?

Die Sparkasse Vorderpfalz freut sich, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat der Gemeinde Waldsee zu einem informativen und inspirierenden Abend zu machen.

Der Eintritt ist frei. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Reservierung unter der Nummer 0621-5992-2333 oder auf https://events.sparkasse.de/s/EuVWaldsee erforderlich.

Einlass ist ab 18:00 Uhr, der Vortrag beginnt um 18:30 Uhr. Dauer: ca. 1,5 Stunden

32. Fachvortrag „Erbrecht im 21. Jahrhundert – Tradition trifft Moderne“ am Dienstag, 19. Mai 2026

Kulturhalle Waldsee – Schifferstadter Str. 2 in 67165 Waldsee

Bild: © Sparkasse Vorderpfalz

Quelle Sparkasse Vorderpfalz

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 08:58