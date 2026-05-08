Landau – Landauer Baustellenticker: Verkehrseinschränkungen im Umfeld des Neubaus der Sparkasse auf dem ehemaligen Kaufhofgelände ab 11. Mai

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem ehemaligen Kaufhofgelände tut sich was: Nach dem Spatenstich vor wenigen Tagen beginnen nun die vorbereitenden Arbeiten für den Neubau des Verwaltungsgebäudes der Sparkasse. Aus diesem Grund kommt es ab Montag, 11. Mai, im Umfeld des Geländes zu einigen Verkehrsänderungen. Betroffen sind insbesondere die Linienstraße, die Landwehrstraße, die Ostbahnstraße sowie die Maximilianstraße. Für die Dauer der Baumaßnahme wird der östliche Teil der Linienstraße für den Verkehr vollständig gesperrt. In der Ostbahnstraße entfällt ein Fahrstreifen, zudem wird die Fahrbahn in der Maximilianstraße eingeengt. Um die Zu- und Abfahrt der Baustellenfahrzeuge zu ermöglichen, wird außerdem die bisherige Einbahnstraßenregelung in der Landwehrstraße vorübergehend aufgehoben. Ergänzend werden in mehreren Bereichen Haltverbote eingerichtet, um den Verkehrsfluss trotz der Einschränkungen aufrechterhalten zu können. Auch für Fußgängerinnen und Fußgänger ergeben sich Änderungen. Teilweise werden Gehwege gesperrt beziehungsweise umgeleitet. Entsprechende Beschilderungen und sichere Querungsmöglichkeiten werden eingerichtet.

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt über die Ludowicistraße, Ostbahnstraße und Maximilianstraße beziehungsweise über die Maximilianstraße, Rheinstraße und Ludowicistraße. Die Maßnahmen sind erforderlich, um die Sicherheit während der Bauarbeiten zu gewährleisten und die Umsetzung des Neubauprojekts zu ermöglichen. Die Stadtverwaltung bittet alle Verkehrsteilnehmenden um erhöhte Aufmerksamkeit im Baustellenbereich sowie um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen. Die beschriebenen Verkehrsänderungen gelten voraussichtlich bis Ende des Jahres. Über weitere Änderungen im Zuge der Bauarbeiten wird die Stadt regelmäßig informieren.

Quelle:

Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 13:59