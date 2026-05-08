Landau – Erstmals in Venningen: Plauderspaziergang für Ältere mit Fachkraft Gemeindeschwester plus und Seniorenbeauftragter

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Spaziergang in geselliger Runde tut gut und fördert die Gesundheit. Dazu lädt die Fachkraft Gemeindeschwester plus Katharina Rösch am 27. Mai in Venningen ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Kirche. Begleitet wird der Spaziergang auch von der Venninger Seniorenbeauftragten Silvia Kiehl. In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam Richtung Großfischlingen. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Der gemütliche Spaziergang dauert etwa eineinhalb Stunden. Bei Bedarf macht die Gruppe gern auch mal eine Pause, Sitzmöglichkeiten sind entlang der Strecke vorhanden. Der Spaziergang findet auch bei leichtem Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Beim Spaziergang bietet sich die Gelegenheit, die Fachkraft Gemeindeschwester plus sowie die Seniorenbeauftragte persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informieren sie. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Bei Fragen ist Katharina Rösch per E-Mail an katharina.roesch@suedliche-weinstrasse.de oder telefonisch unter 06341 940 657 erreichbar.

Quelle

Foto: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 11:43