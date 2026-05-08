Herxheim/Landkreis südliche Weinstraße. Ein abwechslungsreiches Programm bietet die Motorsportvereinigung Herxheim/Pfalz (MSVH) allen Bahnsportfans. Die ganze Facette (Speedwayrennen, Langbahnrennen inklusive Seitenwagen) des Bahnsports wird geboten. Bereits am Mittwochnachmittag empfangen die Herxheim Drifters, das Speedwayteam der MSVH, die Teams der Cloppenburg Fighters, die Güstrow Torros und die Inn-Isar-Devils zu ihrem Heimrennen in der 2. Speedway-Bundesliga. Nach dem etwas missglückten Auftakt in Cloppenburg geht es für die Heimmannschaft mit Daniel Spiller, Tim Arnold, Tim Widera, Dustin Schultz und Mike Jarzcewski, vor dem eigenen Publikum gut zu punkten. Auf dem 283 m kurzen Oval im Innenfeld des Waldstadion sind 20 spannende Rennläufe garantiert. Am Himmelfahrtstag gibt sich dann die Weltelite der Langbahnfahrer ein Stell-Dich-Ein in der Südpfalz. Der amtierenden Weltmeister Zach Waijtknecht (GB) trifft auf die ehemaligen Champions Martin Smolinski, Lukas Fienhage, Erik Riss (alle D) und Romano Hummel (NL). Als Mitfavorit darf auch der Europameister Kenneth Kurse Hansen (DK) gehandelt werden. Die Besten treffen im Tagesendlauf, zum Lauf um den Silberhelm des ADAC Pfalz aufeinander. Auf dem 963 m langen Oval bereichern Gespannfahrer aus Europa sowie die Nachwuchsfahrer der B-Lizenz Soloklasse das Programm, welches am Nachmittag 23 Läufe umfasst.

Mittwoch, 13. Mai, Speedwayrennen

15.30 Uhr Training 16.30 Uhr Fahrervorstellung 17.00 Uhr Renen zur 2. Speedway-Bundesliga

anschl. Sommernachtsfest

Eintritt: Erwachsene 10 € , Jugendliche 13- 17 Jahre 6 €.

Donnerstag, 14. Mai, 127. Int. Sandbahnrennen

9.30 Uhr Training 11.30 Uhr Rennläufe der B-Lizenz und der Int.Seitenwagen 12.50 Uhr Fahrervorstellung 13.30 Uhr Rennstart des Hauptrennens

Abschluss ist der Lauf um den Silberhelm des ADAC Pfalz

Eintritt: Erwachsene 18 €, Jugendliche 10 €, Kids bis 12 Jahr sind frei

Infos unter: www.speedway.de

Bild: MSV Herxheim/frei

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 12:58