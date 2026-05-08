Heidelberg – Falsche Bankmitarbeiterin erbeutet fast 10.000 Euro von Senior

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am Mittwochabend, gegen 19:00 Uhr wurde ein 69-jähriger Mann aus Heidelberg Handschuhsheim Opfer einer Betrugsmasche durch eine falsche Bankmitarbeiterin. Die Täterin erschlich sich durch geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, dass es Probleme mit den Zugangsdaten im Onlinebanking gäbe das Vertrauen des Geschädigten und veranlasste ihn dazu, in zwei Überweisungen einen Gesamtbetrag von knapp 10.000 Euro auf ein fremdes Konto zu transferieren.

Nach der Beendigung des Telefonats überprüfte der 69-Jährige sein Bankkonto noch einmal und stellte dabei das Fehlen seines Geldes fest.

Präventionstipps der Polizei – So schützen Sie sich vor falschen Bankmitarbeitern:

– Ihre Bank fordert Sie niemals per SMS oder Telefon auf, Geld auf

ein anderes Konto zu überweisen – aus keinem Grund und unter

keinen Umständen.

– Legen Sie sofort auf, wenn Sie ein unbekannter Anrufer unter

Druck setzt oder Sie zur Überweisung von Geld auffordert.

Kriminelle halten Telefonleitungen bewusst offen, um Ihnen keine

Zeit zum Nachdenken zu lassen.

– Rufen Sie Ihre Bank selbst zurück. Nutzen Sie ausschließlich die

offiziellen Telefonnummern auf der Rückseite Ihrer Bankkarte

oder dem offiziellen Internetauftritt. Vertrauen Sie niemals

Rufnummern, die Ihnen in einer SMS oder vom Anrufer selbst

genannt werden.

– Sprechen Sie mit einer Vertrauensperson, bevor Sie irgendwelche

Überweisungen tätigen. Betrüger bauen gezielt Zeitdruck auf.

Nehmen Sie sich dennoch die Zeit.

– Misstrauen Sie jeder unaufgeforderten Kontaktaufnahme, die

angeblich von Ihrer Bank stammt und Sie zur Preisgabe von Daten

oder zur Durchführung von Zahlungen auffordert.

– Kontaktieren Sie die Polizei unter dem Notruf 110 oder jeder

Polizeidienststelle, wenn Sie unsicher sind oder einen

Betrugsversuch vermuten.

Weitere Informationen und Präventionstipps erhalten Sie unter:

https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 15:46