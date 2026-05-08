Grünstadt – THC positiv

Grünstadt/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. THC positiv zeigte der Drogenschnelltest, den eines 37 Jahre alten Autofahrers, der gestern (07.05.26) gegen 13:00 Uhr von der Polizei kontrolliert wurde. Zu dem Test kam es aufgrund von extremem Cannabisgeruch in Verbindung mit körperlichen Auffälligkeiten. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe, deren Untersuchungsergebnis zeigen wird, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff im Blut nachweisbar ist. Dieser Wert ist für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a Abs. 2 StVG maßgeblich.
Quelle
Polizeiinspektion Grünstadt
Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 09:24