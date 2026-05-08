Frankenthal – Unter Drogen Pkw geführt

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 08.05.2026, gegen 00.10 Uhr, wurde im Nordring durch eine Streife ein Pkw-Fahrer aus Frankenthal kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Kräfte drogentypische Auffallerscheinungen bei diesem. Ein Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis hinsichtlich Opiate. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 8. Mai 2026, 09:21