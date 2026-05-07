  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Waffenverbotszone
07.05.2026, 20:04 Uhr

Mannheim – Waffen- und Messerverbotszone wird verlängert

WaffenverbotszoneMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die seit Dezember 2023 in Teilbereichen der Mannheimer Innenstadt geltende Waffen- und Messerverbotszone (WMVZ) hat sich aus Sicht der Verwaltung bewährt. Daher soll sie nach Beratungen mit dem Polizeipräsidium Mannheim nun nochmals um weitere zwei Jahre verlängert werden. Zudem wird sie auch inhaltlich etwas angepasst.

„Mit der Waffen- und Messerverbotszone wollen wir auch in Zukunft potenzielle Täter abschrecken und Straftaten verhindern. Die Örtlichkeiten und Zeiten des Verbots bleiben unverändert bestehen. Was sich ändert, ist, dass ab Juni grundsätzlich alle Messer verboten sind, unabhängig von deren Klingenlänge“, berichtet Bürgermeister und Sicherheitsdezernent Dr. Volker Proffen. „Diese Anpassung wurde durch eine Änderung des Waffengesetzes ermöglicht. Das gibt uns nun die Möglichkeit, noch wirkungsvoller zu handeln, denn ‚Alle Messer sind verboten‘ ist eine absolut klare und unmissverständliche Botschaft. So können wir die Präventionswirkung in diesem Bereich weiter erhöhen.“

Kontrollergebnisse seit Einführung der Waffen- und Messerverbotszone

Im ersten Jahr nach der Einführung der WMVZ (Dezember 2023 bis November 2024) wurden acht Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Zwischen dem 1. Dezember 2024 und dem 28. Februar 2026 waren es 15. Zur Einleitung der Verfahren führten unter anderem 19 Messer mit einer Klingenlänge über vier Zentimeter und vier Schreckschusswaffen, die bei Kontrollen festgestellt wurden.
Im Zusammenhang mit Strafverfahren wurden in der Verbotszone unter anderem 32 Schreckschusswaffen und 27 Messer mit einer Klingenlänge über vier Zentimetern sichergestellt.

„Diese Ergebnisse bewerten wird positiv: Die Kontrollen greifen, Verstöße werden erkannt und konsequent verfolgt, Waffen werden eingezogen und können niemanden mehr gefährden. Gleichzeitig machen diese Zahlen aber auch deutlich, dass hier konkreter Handlungsbedarf besteht und dass ein offizielles Verbot weiterhin notwendig ist“, resümiert Proffen.

Wer trotz des Verbots eine Waffe oder ein Messer griffbereit mit sich trägt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro rechnen. Gefundene Waffen und Messer können beschlagnahmt werden.

Die aktuell gültige Waffen- und Messerverbotszone hat eine Geltungsdauer bis zum 31. Mai 2026. Die angepasste Verordnung gilt zwei Jahre und läuft vorerst bis zum 31. Mai 2028.

Das gilt ab dem 1. Juni:

Künftig sind grundsätzlich alle Messer von dem Verbot erfasst. Diese Anpassung ist notwendig, weil auch beim Einsatz von Messern mit klappbarer Klinge sowie mit feststehender oder feststellbarer Klinge bis zu vier Zentimetern eine Gefahr ausgeht.
Ausnahmen bestehen dann, wenn ein berechtigtes Interesse im Sinne von § 42 Absatz 5 Satz 3 Waffengesetz vorliegt, eine Waffe oder ein Messer zu führen.

Die Waffen- und Messerverbotszone bleibt räumlich unverändert und gilt weiterhin in der gesamten Innenstadt, im Jungbusch, auf der Kurpfalzbrücke und in Teilbereichen der Neckarstadt. Die Übersichtskarte ist unter www.mannheim.de/waffenverbotszone zu finden.
Die Waffen- und Messerverbotszone bleibt auch zeitlich unverändert und gilt weiterhin freitags von 18 Uhr bis sonntags 6 Uhr sowie an Tagen vor Feiertagen von 18 Uhr bis 6 Uhr des Feiertagsmorgens.

Über diese Regeln hinaus gelten die allgemeinen Regelungen des Waffengesetzes uneingeschränkt weiter.
Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 20:04

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT
    Tag der Pflegenden
    Klinikum LudwigshafenKlinikum Ludwigshafen

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com