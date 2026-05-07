Mannheim: Sperrung der Diffenébrücke

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss die Diffenébrücke im Zeitraum von Montag, 11. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 13. Mai 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 53 und 58.
Linie 53
Fahrtrichtung Käfertal Im Rott
Umleitung zwischen Bunsenstraße und Luzenberg
Entfall der Haltestellen Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße, Weidenwörth, Bastion und Diffenébrücke
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Fardelystraße und Industriestraße
Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke
Umleitung zwischen Luzenberg und MARCHIVUM
Entfall der Haltestellen Diffenébrücke, Bastion, Weidenwörth, Hombuschstraße, Niederweid, Rheinrottstraße, Dürstelschlag, Kammerschleuse, Bonadiesstraße und Bunsenstraße
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pyramidenstraße und Neckarstadt West
Linie 53E
Zusatzangebot zwischen Kurpfalzbrücke und Weidenwörth als Ersatz für die Linie 53
Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke, Alte Feuerwache, Lortzingstraße, MARCHIVUM, Bunsenstraße, Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße und Weidenwörth
Linie 58
verkürzter Linienweg zwischen Feudenheim und Luzenberg
Entfall der Haltestellen Diffenébrücke, Bastion, Weidenwörth, Einsteinstraße, Max-Planck-Straße, BASF Friesenheimer Insel, Max-Born-Straße, Ölhafenstraße, Ölhafen, Öllager, Muskatormühle, Werner-Heisenberg-Straße, Otto-Hahn-Straße und HKW Nord
Linie 58E
Zusatzangebot zwischen Kurpfalzbrücke und Ölhafenstraße als Ersatz für die Linie 58
Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke, Alte Feuerwache, Lortzingstraße, MARCHIVUM, Bunsenstraße, Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße und Weidenwörth, Einsteinstraße, Max-Born-Straße, Ölhafenstraße, Ölhafen,
Quelle. Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:44