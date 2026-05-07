Mannheim: Sperrung der Diffenébrücke



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss die Diffenébrücke im Zeitraum von Montag, 11. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 13. Mai 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 53 und 58.

Linie 53

Fahrtrichtung Käfertal Im Rott

Umleitung zwischen Bunsenstraße und Luzenberg

Entfall der Haltestellen Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße, Weidenwörth, Bastion und Diffenébrücke

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Fardelystraße und Industriestraße

Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke

Umleitung zwischen Luzenberg und MARCHIVUM

Entfall der Haltestellen Diffenébrücke, Bastion, Weidenwörth, Hombuschstraße, Niederweid, Rheinrottstraße, Dürstelschlag, Kammerschleuse, Bonadiesstraße und Bunsenstraße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Pyramidenstraße und Neckarstadt West

Linie 53E

Zusatzangebot zwischen Kurpfalzbrücke und Weidenwörth als Ersatz für die Linie 53

Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke, Alte Feuerwache, Lortzingstraße, MARCHIVUM, Bunsenstraße, Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße und Weidenwörth

Linie 58

verkürzter Linienweg zwischen Feudenheim und Luzenberg

Entfall der Haltestellen Diffenébrücke, Bastion, Weidenwörth, Einsteinstraße, Max-Planck-Straße, BASF Friesenheimer Insel, Max-Born-Straße, Ölhafenstraße, Ölhafen, Öllager, Muskatormühle, Werner-Heisenberg-Straße, Otto-Hahn-Straße und HKW Nord

Linie 58E

Zusatzangebot zwischen Kurpfalzbrücke und Ölhafenstraße als Ersatz für die Linie 58

Bedienung der Haltestellen Kurpfalzbrücke, Alte Feuerwache, Lortzingstraße, MARCHIVUM, Bunsenstraße, Bonadiesstraße, Kammerschleuse, Dürstelschlag, Rheinrottstraße, Niederweid, Hombuschstraße und Weidenwörth, Einsteinstraße, Max-Born-Straße, Ölhafenstraße, Ölhafen,

Quelle. Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:44