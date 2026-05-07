Mannheim – Neue Geschäftsführung im Katholischen Bürgerhospital



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Zum 1. Mai 2026 hat Sven Keitel die Position des Geschäftsführers des Katholischen Bürgerhospitals Mannheim übernommen. Bis August 2026 erfolgt eine strukturierte Einarbeitung durch seinen Vorgänger Boris Jarmuty, der sich Ende Juli in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, bevor Keitel dann die Gesamtverantwortung vollständig übernimmt.

Mit Sven Keitel konnte das traditionsreiche Haus eine erfahrene Führungspersönlichkeit mit umfassender Expertise im Gesundheits- und Sozialwesen gewinnen. Der studierte Pflegemanager blickt auf mehr als 25 Jahre Berufserfahrung zurück, insbesondere in der psychiatrischen sowie in der somatischen Versorgung. Zuletzt verantwortete er in der leitenden Funktion als Pflegedirektor am Klinikum Nürnberg den Campus seelische Gesundheit.

Thorsten Riehle, Sozialbürgermeister und Stiftungsratsvorsitzender des Katholischen Bürgerhospitals, freut sich über die neue Leitung: „Das Katholische Bürgerhospital steht seit jeher für gelebte Fürsorge sowie christlich-humanitäre Werte, die gerade in der Betreuung besonders vulnerabler Menschen von unschätzbarem Wert sind. Ich freue mich daher sehr, dass wir mit Herrn Keitel eine so erfahrene und fachlich ausgewiesene Führungskraft begrüßen dürfen. Mit seinem breiten fachlichen Hintergrund und seinem Engagement in verschiedenen Fachgremien bringt Sven Keitel alle Voraussetzungen mit, um die erfolgreiche Arbeit des Katholischen Bürgerhospitals fortzuführen und weiterzuentwickeln.“

Über das Katholische Bürgerhospital

Das Katholische Bürgerhospital Mannheim, das seit 1775 besteht und im Jahr 2025 sein 250-jähriges Jubiläum feierte, bietet älteren, meist chronisch psychisch erkrankten Menschen ein dauerhaftes Zuhause. Mit seiner ausgeprägten psychiatrischen Fachkompetenz und der engen Zusammenarbeit mit dem Zentralinstitut für Seelische Gesundheit nimmt die Einrichtung eine besondere Rolle in der regionalen Versorgungslandschaft ein. Moderne Wohnstandards und die Erweiterung durch einen Neubau im Jahr 2023 unterstreichen die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Hauses.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:40