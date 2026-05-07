Mannheim: Gleisarbeiten an der Universität

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleisarbeiten im Bereich der Haltestelle Universität muss der Streckenabschnitt zwischen Paradeplatz (Steig B) und Universität in Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof im Zeitraum von Samstag, 9. Mai, etwa 4 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2026, etwa 4 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf mehrere rnv-Bahn- und Buslinien.
Linie 1
Umleitung in Fahrtrichtung Rheinau Bf zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall
Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
Linie 4/4A
Umleitung in Fahrtrichtung Waldfriedhof bzw. Käfertaler Wald zwischen Rheinstraße und Alte Feuerwache
Entfall der Haltestellen MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm, Strohmarkt, Marktplatz und Abendakademie
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke
Linie 5
Umleitung in Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und MA Hauptbahnhof; ab dort weiter über Schloss und Paradeplatz nach Käfertal Bf
Entfall der Haltestellen Schloss und Universität
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
abweichend am Samstag, 9. Mai, von etwa 9 Uhr bis etwa 20 Uhr
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Collini-Center und Nationaltheater
Entfall der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestelle Gewerkschaftshaus
Linie 6
Umleitung in Fahrtrichtung Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall
Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
Linie 9X
Umleitung in Fahrtrichtung Luisenpark/Technoseum zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall
Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle
Linien 60 und 61
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schloss und Kunsthalle
Entfall der Haltestellen Universität und MA Hauptbahnhof
Bedienung der Haltestelle MA Hauptbahnhof als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße (Höhe Hausnummer 11)
Nachtbuslinie 6
Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schloss und Kunsthalle bzw. Werderstraße
Entfall der Haltestellen Universität und MA Hauptbahnhof
Bedienung der Haltestelle MA Hauptbahnhof als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße (Höhe Hausnummer 11)
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:36