Mannheim: Gleisarbeiten an der Universität



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Gleisarbeiten im Bereich der Haltestelle Universität muss der Streckenabschnitt zwischen Paradeplatz (Steig B) und Universität in Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof im Zeitraum von Samstag, 9. Mai, etwa 4 Uhr, bis Montag, 11. Mai 2026, etwa 4 Uhr, für den Bahnverkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf mehrere rnv-Bahn- und Buslinien.

Linie 1

Umleitung in Fahrtrichtung Rheinau Bf zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall

Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

Linie 4/4A

Umleitung in Fahrtrichtung Waldfriedhof bzw. Käfertaler Wald zwischen Rheinstraße und Alte Feuerwache

Entfall der Haltestellen MA Rathaus/rem, Paradeplatz, Schloss, Universität, MA Hauptbahnhof, Kunsthalle, Wasserturm, Strohmarkt, Marktplatz und Abendakademie

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Dalbergstraße, MVV-Hochhaus und Kurpfalzbrücke

Linie 5

Umleitung in Fahrtrichtung MA Hauptbahnhof zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und MA Hauptbahnhof; ab dort weiter über Schloss und Paradeplatz nach Käfertal Bf

Entfall der Haltestellen Schloss und Universität

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

abweichend am Samstag, 9. Mai, von etwa 9 Uhr bis etwa 20 Uhr

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Collini-Center und Nationaltheater

Entfall der Haltestellen Kurpfalzbrücke Ost, Abendakademie, Marktplatz, Paradeplatz, Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestelle Gewerkschaftshaus

Linie 6

Umleitung in Fahrtrichtung Neuostheim bzw. SAP Arena S-Bf zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall

Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

Linie 9X

Umleitung in Fahrtrichtung Luisenpark/Technoseum zwischen Paradeplatz (abweichend Steig D) und Tattersall

Entfall der Haltestellen Schloss, Universität und MA Hauptbahnhof

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Strohmarkt, Wasserturm und Kunsthalle

Linien 60 und 61

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schloss und Kunsthalle

Entfall der Haltestellen Universität und MA Hauptbahnhof

Bedienung der Haltestelle MA Hauptbahnhof als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße (Höhe Hausnummer 11)

Nachtbuslinie 6

Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Schloss und Kunsthalle bzw. Werderstraße

Entfall der Haltestellen Universität und MA Hauptbahnhof

Bedienung der Haltestelle MA Hauptbahnhof als Ersatzhaltestelle in der Bismarckstraße (Höhe Hausnummer 11)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:36