  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Jendri Ikhwan unsplash com
07.05.2026, 21:51 Uhr

Mannheim – 14. Mai – Christi Himmelfahrt auch unter freiem Himmel feiern

Jendri Ikhwan unsplash com
Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Christi Himmelfahrt Gemeinden laden ein, dieses Fest auch draußen zu feiern

An Christi Himmelfahrt, 14. Mai, laden katholische und evangelische Gemeinden dazu ein, diesen Tag unter der Weite des Himmels und in Kirchen zu feiern. Dieser arbeitsfreie Tag vereint zwei Anlässe und zwei Bezeichnungen: Für Christ:innen hat der Himmelfahrtstag eine religiöse Bedeutung. Als Vatertag zieht er überwiegend Männergruppen ins Grüne. Beides lässt sich auch kombinieren. Denn genau 40 Tage nach Ostern – in diesem Jahr am 14. Mai – wird Christi Himmelfahrt nämlich vielfach mit Gottesdiensten unter freiem Himmel gefeiert.

Die Vorstellung von Jesus, der in einer Wolke in den Himmel entschwindet, prägt bis heute viele Bilder – besonders aus der Barockzeit. In der Bibel stehen Wolken symbolisch für die Nähe Gottes. Wenn Christ:innen von der „Himmelfahrt“ Jesu sprechen, ist deshalb kein Ort über den Wolken gemeint, sondern die Hoffnung, dass der auferstandene Christus ganz bei Gott ist. Zugrunde liegen den Gottesdiensten die Schilderungen im Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, wonach eine Wolke Jesus vor den Augen seiner Jünger aufnahm und ihn ihren Blicken entzog. (Apostelgeschichte 1,9).

Gottesdienste draußen am 14. Mai: auf der Freilichtbühne, im Park und mit Fahrradsegen

Eine Verbindung zwischen drinnen und draußen schaffen an Christi Himmelfahrt traditionell sogenannte Flurprozessionen, wie sie im Anschluss an den Gottesdienst um 9.30 Uhr in St. Theresia auf dem Pfingstberg am 14. Mai stattfindet.

Eine beliebte und lange Tradition hat auch der Gottesdienst mit Posaunenchor auf der Freilichtbühne (Gartenstadt). Er wird um 10 Uhr auf Einladung der evangelischen Gemeinde gefeiert.

Auf der Schönau gestalten Pfarrerin Nora Keller und Pfarrer Maximilian Heßlein um 10 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst „auf der Butteralm“ bei den „Siedlern“, hinter dem PENNY-Markt.

Im August-Bebel-Park, zwischen den Stadtteilen Almenhof und Neckarau gelegen, findet um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Komorowski und mit dem Bläser-Ensemble Mannheim Süd statt, zu dem die evangelische Gemeinde einlädt – bei schlechtem Wetter in der Markuskirche.

Ebenfalls um 10 Uhr ertönt der Posaunenchor unter Leitung von Adrian Kling beim Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Hautzinger draußen auf der Wiese an der Melanchthonkirche in der Neckarstadt-Ost.

In der Scheune von Walter Ries (Friedrichsfeld) wird um 10.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, gemeinsam mit dem Posaunenchor der Erlösergemeinde, Seckenheim, gestaltet.

Ebenfalls in Friedrichsfeld feiern die Gemeinden St. Aegidius, Seckenheim, St. Bruder Klaus, Edingen, St. Andreas, Neckarhausen und St. Bonifatius, Friedrichsfeld vor der St. Bonifatius-Kirche Christi-Himmelfahrt mit einem Open-Air-Gottesdienst ab 11 Uhr und besonderer Musik der Geschwister Lewczuk. Ein Mitbring-Buffet, Spielmöglichkeiten für Kinder im Garten des Kindergartens und die Begegnung untereinander schließen sich an. Alle sind eingeladen, das Speisenangebot zu bereichern. Bitte Geschirr und Besteck mitbringen.

„Herrlichkeit sehen“ lautet der Titel des Himmelfahrtsgottesdiensts auf der Wiese neben der CityKirche Konkordien (R2, 1) in der Innenstadt um 11 Uhr mit Pfarrerin Ilka Sobottke.

Mit einem besonderen Segen für passionierte Radler und ihre Zweiräder endet der Himmelfahrts-Gottesdienst um 11.15 Uhr an der Magdalenenkapelle (Ortsstraße 1) in Straßenheim, den Pfarrer Dr. Jörg Lichtenberg gestalten wird.

Alle Gottesdienste unter: https://ekma.de/termine-aktuelles/gottesdienste/ oder www.kathma.de/gottesdienste. (schu/ dv / Foto: unsplash.com/Jendri Ikhwan)

Quelle: Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim KdöR

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:51

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT
    Tag der Pflegenden
    Klinikum LudwigshafenKlinikum Ludwigshafen

    INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Mai 2026
    M D M D F S S
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com