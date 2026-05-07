Mannheim – 14. Mai – Christi Himmelfahrt auch unter freiem Himmel feiern



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Christi Himmelfahrt Gemeinden laden ein, dieses Fest auch draußen zu feiern

An Christi Himmelfahrt, 14. Mai, laden katholische und evangelische Gemeinden dazu ein, diesen Tag unter der Weite des Himmels und in Kirchen zu feiern. Dieser arbeitsfreie Tag vereint zwei Anlässe und zwei Bezeichnungen: Für Christ:innen hat der Himmelfahrtstag eine religiöse Bedeutung. Als Vatertag zieht er überwiegend Männergruppen ins Grüne. Beides lässt sich auch kombinieren. Denn genau 40 Tage nach Ostern – in diesem Jahr am 14. Mai – wird Christi Himmelfahrt nämlich vielfach mit Gottesdiensten unter freiem Himmel gefeiert.

Die Vorstellung von Jesus, der in einer Wolke in den Himmel entschwindet, prägt bis heute viele Bilder – besonders aus der Barockzeit. In der Bibel stehen Wolken symbolisch für die Nähe Gottes. Wenn Christ:innen von der „Himmelfahrt“ Jesu sprechen, ist deshalb kein Ort über den Wolken gemeint, sondern die Hoffnung, dass der auferstandene Christus ganz bei Gott ist. Zugrunde liegen den Gottesdiensten die Schilderungen im Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte, wonach eine Wolke Jesus vor den Augen seiner Jünger aufnahm und ihn ihren Blicken entzog. (Apostelgeschichte 1,9).

Gottesdienste draußen am 14. Mai: auf der Freilichtbühne, im Park und mit Fahrradsegen

Eine Verbindung zwischen drinnen und draußen schaffen an Christi Himmelfahrt traditionell sogenannte Flurprozessionen, wie sie im Anschluss an den Gottesdienst um 9.30 Uhr in St. Theresia auf dem Pfingstberg am 14. Mai stattfindet.

Eine beliebte und lange Tradition hat auch der Gottesdienst mit Posaunenchor auf der Freilichtbühne (Gartenstadt). Er wird um 10 Uhr auf Einladung der evangelischen Gemeinde gefeiert.

Auf der Schönau gestalten Pfarrerin Nora Keller und Pfarrer Maximilian Heßlein um 10 Uhr einen Open-Air-Gottesdienst „auf der Butteralm“ bei den „Siedlern“, hinter dem PENNY-Markt.

Im August-Bebel-Park, zwischen den Stadtteilen Almenhof und Neckarau gelegen, findet um 10 Uhr ein Open-Air-Gottesdienst mit Pfarrerin Susanne Komorowski und mit dem Bläser-Ensemble Mannheim Süd statt, zu dem die evangelische Gemeinde einlädt – bei schlechtem Wetter in der Markuskirche.

Ebenfalls um 10 Uhr ertönt der Posaunenchor unter Leitung von Adrian Kling beim Gottesdienst mit Pfarrerin Monika Hautzinger draußen auf der Wiese an der Melanchthonkirche in der Neckarstadt-Ost.

In der Scheune von Walter Ries (Friedrichsfeld) wird um 10.30 Uhr ein Gottesdienst gefeiert, gemeinsam mit dem Posaunenchor der Erlösergemeinde, Seckenheim, gestaltet.

Ebenfalls in Friedrichsfeld feiern die Gemeinden St. Aegidius, Seckenheim, St. Bruder Klaus, Edingen, St. Andreas, Neckarhausen und St. Bonifatius, Friedrichsfeld vor der St. Bonifatius-Kirche Christi-Himmelfahrt mit einem Open-Air-Gottesdienst ab 11 Uhr und besonderer Musik der Geschwister Lewczuk. Ein Mitbring-Buffet, Spielmöglichkeiten für Kinder im Garten des Kindergartens und die Begegnung untereinander schließen sich an. Alle sind eingeladen, das Speisenangebot zu bereichern. Bitte Geschirr und Besteck mitbringen.

„Herrlichkeit sehen“ lautet der Titel des Himmelfahrtsgottesdiensts auf der Wiese neben der CityKirche Konkordien (R2, 1) in der Innenstadt um 11 Uhr mit Pfarrerin Ilka Sobottke.

Mit einem besonderen Segen für passionierte Radler und ihre Zweiräder endet der Himmelfahrts-Gottesdienst um 11.15 Uhr an der Magdalenenkapelle (Ortsstraße 1) in Straßenheim, den Pfarrer Dr. Jörg Lichtenberg gestalten wird.

Alle Gottesdienste unter: https://ekma.de/termine-aktuelles/gottesdienste/ oder www.kathma.de/gottesdienste. (schu/ dv / Foto: unsplash.com/Jendri Ikhwan)

Quelle: Römisch-katholische Kirchengemeinde Mannheim KdöR

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:51