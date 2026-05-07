Ludwigshafen – Wilhelm-Hack-Museum: "Draußen Führung" zu den MURALU- Wandbildern

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Das Wilhelm-Hack-Museum lädt am Sonntag, 17. Mai 2026, 10.30 bis 13 Uhr, Interessierte

ein, gemeinsam mit der Kunstvermittlerin Ursula Dann bei einer Bustour im Rahmen einer "Draußen-Führung" die Wandbilder des Street-Art-Projektes MURALU zu erkunden.

Die beliebten MURALU-Wandbilder von europäischen Graffiti-Künstler*innen gibt es seit 2018 an zahlreichen Stellen im Stadtgebiet. Treffpunkt ist am Wilhelm-Hack-Museum. Die Kosten betragen 15 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0621 504-3045

oder per E-Mail an anmeldung.whm@ludwigshafen.de.

Quelle: Wilhelm-Hack-Museum

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:21