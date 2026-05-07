Ludwigshafen – Spendenaufruf nach Graffiti-Sanierung an St. Martin in Oppau



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinde bittet um Unterstützung nach erfolgreich abgeschlossener Restaurierung

Nach dem Graffiti-Anschlag auf die katholische St.-Martin-Kirche in Oppau Anfang März ist die Sanierung der beschädigten Fassade nun abgeschlossen. Die Pfarrei Hl. Cäcilia bittet um Spenden zur Deckung der entstandenen Kosten von 5.000 Euro.

Es war ein Anblick, der in Oppau für Empörung sorgte: Unbekannte hatten in der Nacht vom 28. Februar auf den 1. März die östliche Wand des Hauptschiffes der Kirche St. Martin mit Graffiti beschmiert. Ein grammatikalisch fehlerhafter Schriftzug in englischer Sprache, dazu ein Flammensymbol und die Zahl „161″ – die Schmiererei war weithin sichtbar. Die Pfarrei Hl. Edith Stein erstattete Anzeige. Die Polizei ermittelt seither gegen Unbekannt; Hinweise auf die Täter gibt es nach wie vor nicht.

Das Interesse der Bevölkerung, nicht nur der katholischen, sei relativ hoch gewesen, berichtet Dekan Geiger. „Viele sagten uns: Da hat jemand eine Grenze überschritten“. Für ihn ist klar: „Ein Gebäude wie unsere Kirche bringt Emotionen mit sich, egal ob man hineingeht oder nicht.“

Aufwendige Sanierungsarbeiten

Die im März und April durchgeführte Sanierung gestaltete sich komplexer als zunächst angenommen. Anfangs wurde der Schaden auf etwa 1500 Euro geschätzt. Nachdem verschiedene Methoden zur Entfernung der Schmiererei ausprobiert wurden, stand dann fest: „Die Farbe einfach abzuwaschen und die Wand zu übermalen ging nicht“, berichtet Dekan Dominik Geiger. Denn für das Oppauer Gotteshaus wurde ein sogenannter Sichtputz verwendet, bei dem die Farbe bereits im Putz enthalten ist. Der Restaurator testete verschiedene Farbmuster, bevor die betroffenen Bereiche einen neuen Schutzanstrich erhielten. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Nur bei genauerem Hinsehen sind die restaurierten Stellen noch zu erkennen. Der Schaden ist behoben – doch er hat seinen Preis: Die Restaurierungsarbeiten schlugen mit rund 5.000 Euro zu Buche. „Diese Kosten belasten das Gemeindebudget erheblich, das Geld fehlt an anderer Stelle“, sagt Dominik Geiger und bittet um Spenden für die Sanierung.

Spendenkonto:

Kath. Kirchengemeinde Hl. Edith Stein

Sparkasse Vorderpfalz

IBAN: DE75 5455 0010 0193 1912 28

Bilder (Dekanat/Konrad): Fassade von St. Martin in Ludwigshafen-Oppau: Bei genauerem Hinsehen erkennt man die mit einem Neuanstrich versehenen Fassadenteile

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:48