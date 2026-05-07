Ludwigshafen – Ökumenischer Gottesdienst am Pfingstmontag (25. Mai 2025) vor der Johanneskirche



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ökumenischer Arbeitskreis Niederfeld lädt zu ökumenischem Gottesdienst am Pfingstmontag ein

Pfingsten gemeinsam feiern: Das hat in Ludwigshafen eine gute Tradition. Auch in diesem Jahr findet am Nachmittag des Pfingstmontags ein ökumenischer Gottesdienst statt, zu dem der ökumenische Arbeitskreis Niederfeld einlädt. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr vor der Johanneskirche in Ludwigshafen-Gartenstadt. Im Anschluss besteht vor der Kirche bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zum Austausch.

Bei Regen findet der Gottesdienst in der Johanneskirche statt.

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Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:54