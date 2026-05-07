Ludwigshafen – Jugendliche gestalten Gottesdienst in St. Albert Ludwigshafen-Pfingstweide „Hab Mut, steh auf!“ – Jugendgottesdienst am 17. Mai



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Jugendliche übernehmen das Kommando in der Kirche St. Albert Kirche: Am Sonntag, 17. Mai 2026, um 10 Uhr laden junge Menschen zu einem besonderen Gottesdienst unter dem Motto „Hab Mut, steh auf!“ ein.

Inspiriert vom zeitgleich stattfindenden Katholikentag 2026 gestalten Jugendliche den Gottesdienst nach ihren eigenen Ideen – modern, lebendig und mutmachend. Besucherinnen und Besucher erwartet eine Feier mit persönlichen Impulsen, interaktiven Elementen und viel Musik.

Für die musikalische Gestaltung sorgt die Nachwuchsband THE NEXT GENERATION, die mit modernen Liedern und frischen Klängen eine besondere Atmosphäre schaffen wird.

Unterstützt wird das Vorbereitungsteam vom Referat Jugendkirche sowie der Abteilung Jugendseelsorge. Gemeinsam begleiten sie die Jugendlichen bei der Planung und Umsetzung des Gottesdienstes.

Eingeladen sind alle Generationen – Jugendliche, Familien, Gemeindemitglieder und Neugierige. Der Gottesdienst möchte Menschen stärken, ermutigen und zeigen, wie lebendig Kirche sein kann.

Im Anschluss sind alle Besucherinnen und Besucher herzlich zur Begegnung und zum Austausch im Foyer eingeladen.

Quelle: Kath. Stadtdekanat Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:03