Ludwigshafen – E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Donnerstag, den 07.05.2026, gegen 00:30 Uhr, wurde ein E-Scooter-Fahrer in der Wörthstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Verlauf der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 19-Jährige den E-Scooter unter Einfluss von THC und Kokain führte. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und im Anschluss eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei weist daraufhin, dass auch das Führen von E-Scootern unter Einfluss von Alkohol und/oder Betäubungsmitteln strafbar ist und zum Verlust der Fahrerlaubnis führen kann.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Ludwigshafen 1
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 16:13