Ludwigshafen – CHE Hochschulranking 2026: Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare in der Spitzengruppe

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bachelorstudiengänge „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.) und
„BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.)“ gehören im heute
veröffentlichten Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der
ZEIT zur Spitzengruppe.
Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2026: Der Fachbereich Management, Controlling,
HealthCare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) stellte
sich auch in diesem Jahr wieder dem bundesweiten Vergleich und nahm am renommierten
Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der ZEIT teil. Die am
Donnerstag, 7. Mai 2026, veröffentlichten Ergebnisse zu Bachelorstudiengängen zeigen:
Die Studiengänge des Fachbereichs – „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.), „BWL –
Management, Controlling & Information“ (B.Sc.), „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“
(B.Sc.) und der duale Bachelorstudiengang „Gesundheitsökonomie“ (B.Sc.) – stehen
insgesamt solide da! „Die große Mehrheit der Studierenden, die an der Befragung für das
Ranking teilgenommen haben, sind mit der allgemeinen Studiensituation bei uns an der
HWG LU sehr zufrieden oder zufrieden. Das ist ein schönes Ergebnis und spornt uns weiter
an“, sagt die Dekanin des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare, Prof. Dr.
Petra Weber-Dressler. Die beiden Studiengänge – „BWL – Internationales Management“
(B.Sc.) und „BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.) haben es sogar in die
Spitzengruppe der gerankten BWL-Studiengänge geschafft: Insbesondere der „Kontakt zur
Berufspraxis“ und die „Internationale Ausrichtung von Studium & Lehre“ wurden
hervorragend bewertet. Auch bei der Bewertung der räumlichen Situation allgemein, der zur
Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsräume sowie der Bibliothek schnitten die
Studiengänge des Fachbereichs überdurchschnittlich gut ab.
Dem dualen Bachelorprogramm „Gesundheitsökonomie“, der ab dem Wintersemester
2026/27 in Ludwigshafen auch als nicht-duale Variante studiert werden kann, attestiert das
Ranking ebenfalls in vielen Bereichen eine überdurchschnittliche Zufriedenheit der
Studierenden. So wurden beispielsweise die Betreuung durch die Lehrenden und die Berufs-
und Praxisorientierung besonders positiv gesehen. Der erst zum Wintersemester 2024/2025
gestartete Bachelorstudiengang „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“ (B.Sc.) erscheint trotz
Teilnahme nicht im Ranking, weil es aktuell noch keine Absolvent*innen gibt.
DIE ZEIT veröffentlicht die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für
Hochschulentwicklung (CHE) 2026 im ZEIT Studienführer 2026/27, der am 9. Mai erscheint,
sowie auf HeyStudium. Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung
umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer
Hochschule. Das CHE Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit
nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im
deutschsprachigen Raum. Das vollständige Ranking ist ab sofort digital auf HeyStudium
unter https://studiengaenge.zeit.de/ranking abrufbar.
Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:08