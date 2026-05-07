Ludwigshafen – CHE Hochschulranking 2026: Bachelorstudiengänge des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare in der Spitzengruppe



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Bachelorstudiengänge „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.) und

„BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.)“ gehören im heute

veröffentlichten Ranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der

ZEIT zur Spitzengruppe.

Ludwigshafen am Rhein, 07.05.2026: Der Fachbereich Management, Controlling,

HealthCare der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen (HWG LU) stellte

sich auch in diesem Jahr wieder dem bundesweiten Vergleich und nahm am renommierten

Hochschulranking des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) und der ZEIT teil. Die am

Donnerstag, 7. Mai 2026, veröffentlichten Ergebnisse zu Bachelorstudiengängen zeigen:

Die Studiengänge des Fachbereichs – „BWL – Internationales Management“ (B.Sc.), „BWL –

Management, Controlling & Information“ (B.Sc.), „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“

(B.Sc.) und der duale Bachelorstudiengang „Gesundheitsökonomie“ (B.Sc.) – stehen

insgesamt solide da! „Die große Mehrheit der Studierenden, die an der Befragung für das

Ranking teilgenommen haben, sind mit der allgemeinen Studiensituation bei uns an der

HWG LU sehr zufrieden oder zufrieden. Das ist ein schönes Ergebnis und spornt uns weiter

an“, sagt die Dekanin des Fachbereichs Management, Controlling, HealthCare, Prof. Dr.

Petra Weber-Dressler. Die beiden Studiengänge – „BWL – Internationales Management“

(B.Sc.) und „BWL – Management, Controlling & Information“ (B.Sc.) haben es sogar in die

Spitzengruppe der gerankten BWL-Studiengänge geschafft: Insbesondere der „Kontakt zur

Berufspraxis“ und die „Internationale Ausrichtung von Studium & Lehre“ wurden

hervorragend bewertet. Auch bei der Bewertung der räumlichen Situation allgemein, der zur

Verfügung stehenden Lern- und Arbeitsräume sowie der Bibliothek schnitten die

Studiengänge des Fachbereichs überdurchschnittlich gut ab.

Dem dualen Bachelorprogramm „Gesundheitsökonomie“, der ab dem Wintersemester

2026/27 in Ludwigshafen auch als nicht-duale Variante studiert werden kann, attestiert das

Ranking ebenfalls in vielen Bereichen eine überdurchschnittliche Zufriedenheit der

Studierenden. So wurden beispielsweise die Betreuung durch die Lehrenden und die Berufs-

und Praxisorientierung besonders positiv gesehen. Der erst zum Wintersemester 2024/2025

gestartete Bachelorstudiengang „BWL – Nachhaltigkeitsmanagement“ (B.Sc.) erscheint trotz

Teilnahme nicht im Ranking, weil es aktuell noch keine Absolvent*innen gibt.

DIE ZEIT veröffentlicht die neuesten Ergebnisse des Hochschulrankings vom Centrum für

Hochschulentwicklung (CHE) 2026 im ZEIT Studienführer 2026/27, der am 9. Mai erscheint,

sowie auf HeyStudium. Neben Fakten in den Bereichen Studium, Lehre und Forschung

umfasst das Ranking Urteile von Studierenden zu den Studienbedingungen an ihrer

Hochschule. Das CHE Hochschulranking ist mit rund 120.000 befragten Studierenden seit

nunmehr 25 Jahren der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im

deutschsprachigen Raum. Das vollständige Ranking ist ab sofort digital auf HeyStudium

unter https://studiengaenge.zeit.de/ranking abrufbar.

Quelle: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:08