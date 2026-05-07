Landau – Aussichtsturm auf früherem Landesgartenschaugelände in Landau vor Comeback: Sanierung macht Öffnung im Sommer möglich – Turm nach unbefugtem Zutritt wieder gesichert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Aussichtsturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau
soll voraussichtlich noch in diesem Sommer wieder geöffnet werden.
Diese gute Nachricht verkündet jetzt Bürgermeister Lukas Hartmann. Damit ist absehbar,
dass Besucherinnen und Besucher bald wieder den beliebten Blick über das
Gelände genießen können.
Der Turm ist seit Herbst vergangenen Jahres aus Sicherheitsgründen geschlossen.
Nach mehr als zehn Jahren unter freiem Himmel haben Wind und Wetter
deutliche Spuren an der Holzkonstruktion hinterlassen. Insbesondere der
Bodenbelag zeigt Verwitterungsschäden, die eine Unfallgefahr darstellen.
Inzwischen liegt ein Angebot für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten vor.
Die Kosten belaufen sich auf rund 7.500 Euro und fallen damit geringer aus als
zunächst angenommen – statt im fünfstelligen Bereich bewegen sie sich im
unteren vierstelligen Rahmen. Vorgesehen ist vor allem ein Austausch der
morsch gewordenen Holzbretter.
Das städtische Gebäudemanagement (GML) bekräftigt sein Interesse am
langfristigen Erhalt des Aussichtsturms. „Es ist uns wichtig, den Turm als
attraktiven Anlaufpunkt auf dem Gelände zu erhalten. Umso erfreulicher ist es,
dass wir die notwendigen Arbeiten nun mit überschaubarem finanziellen
Aufwand umsetzen können und eine Wiedereröffnung im Sommer in Sicht ist“,
sagt GML-Dezernent Lukas Hartmann.
Vor wenigen Tagen wurde der abgesperrte Bereich rund um den Turm
unberechtigt betreten. Dabei wurde der Zaun beschädigt und das Tor geöffnet,
sodass sich zwischenzeitlich Personen Zugang zum Turm verschaffen konnten.
Das Team des städtischen Gebäudemanagements hat den Bereich umgehend
wieder gesichert.
In diesem Zusammenhang weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass der
Aussichtsturm bis zur endgültigen Fertigstellung der Sanierungsarbeiten
weiterhin aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Die laufenden Arbeiten –
insbesondere der Austausch beschädigter Holzelemente – dienen der Sicherheit
der Besucherinnen und Besucher des Turms.
Die Stadt bittet um Verständnis für die bisherige Schließung und noch ein klein
wenig Geduld. Sie freut sich, den Aussichtsturm im Laufe des Sommers wieder
für die Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.
Bildunterschrift: Der Aussichtsturm auf dem ehemaligen LGS-Gelände in Landau
soll voraussichtlich noch in diesem Sommer wieder geöffnet werden. (Quelle:
Dominik Ketz Photography)
Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:18