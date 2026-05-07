Landau – Aussichtsturm auf früherem Landesgartenschaugelände in Landau vor Comeback: Sanierung macht Öffnung im Sommer möglich – Turm nach unbefugtem Zutritt wieder gesichert



Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Der Aussichtsturm auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände in Landau

soll voraussichtlich noch in diesem Sommer wieder geöffnet werden.

Diese gute Nachricht verkündet jetzt Bürgermeister Lukas Hartmann. Damit ist absehbar,

dass Besucherinnen und Besucher bald wieder den beliebten Blick über das

Gelände genießen können.

Der Turm ist seit Herbst vergangenen Jahres aus Sicherheitsgründen geschlossen.

Nach mehr als zehn Jahren unter freiem Himmel haben Wind und Wetter

deutliche Spuren an der Holzkonstruktion hinterlassen. Insbesondere der

Bodenbelag zeigt Verwitterungsschäden, die eine Unfallgefahr darstellen.

Inzwischen liegt ein Angebot für die notwendigen Instandsetzungsarbeiten vor.

Die Kosten belaufen sich auf rund 7.500 Euro und fallen damit geringer aus als

zunächst angenommen – statt im fünfstelligen Bereich bewegen sie sich im

unteren vierstelligen Rahmen. Vorgesehen ist vor allem ein Austausch der

morsch gewordenen Holzbretter.

Das städtische Gebäudemanagement (GML) bekräftigt sein Interesse am

langfristigen Erhalt des Aussichtsturms. „Es ist uns wichtig, den Turm als

attraktiven Anlaufpunkt auf dem Gelände zu erhalten. Umso erfreulicher ist es,

dass wir die notwendigen Arbeiten nun mit überschaubarem finanziellen

Aufwand umsetzen können und eine Wiedereröffnung im Sommer in Sicht ist“,

sagt GML-Dezernent Lukas Hartmann.

Vor wenigen Tagen wurde der abgesperrte Bereich rund um den Turm

unberechtigt betreten. Dabei wurde der Zaun beschädigt und das Tor geöffnet,

sodass sich zwischenzeitlich Personen Zugang zum Turm verschaffen konnten.

Das Team des städtischen Gebäudemanagements hat den Bereich umgehend

wieder gesichert.

In diesem Zusammenhang weist die Stadt ausdrücklich darauf hin, dass der

Aussichtsturm bis zur endgültigen Fertigstellung der Sanierungsarbeiten

weiterhin aus Sicherheitsgründen gesperrt ist. Die laufenden Arbeiten –

insbesondere der Austausch beschädigter Holzelemente – dienen der Sicherheit

der Besucherinnen und Besucher des Turms.

Die Stadt bittet um Verständnis für die bisherige Schließung und noch ein klein

wenig Geduld. Sie freut sich, den Aussichtsturm im Laufe des Sommers wieder

für die Öffentlichkeit zugänglich machen zu können.

Bildunterschrift: Der Aussichtsturm auf dem ehemaligen LGS-Gelände in Landau

soll voraussichtlich noch in diesem Sommer wieder geöffnet werden. (Quelle:

Dominik Ketz Photography)

Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz.

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:18