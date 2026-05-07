Hockenheim – Sommerferien in Hockenheim: Buntes Kinderprogramm und starke Vereine

Hockenheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Seit 45 Jahren bieten die Vereine und Einrichtungen der Stadt Hockenheim jedes Jahr während der Sommerferien ein umfangreiches Programm an unterschiedlichsten Aktivitäten für die Kinder der Stadt an.

Seien es Abenteuerrallyes, Kreativkurse, Rätselmittage oder Schatzsuchen – für jede Altersgruppe und jedes Interesse ist etwas Passendes dabei. Aus den vielen verschiedenen Angeboten entsteht ein buntes Programm, bei dem die Kinder und Jugendlichen aus Hockenheim während der Sommerferien viel Abwechslung und Spaß erleben können und gleichzeitig neue Freundschaften knüpfen. So werden die Ferien nicht nur zu einer Zeit der Erholung, sondern auch zu einer Zeit voller spannender Erlebnisse und kleiner Abenteuer in der eigenen Stadt.

Das Sommerferienprogramm bietet den Vereinen die besondere Gelegenheit, die Kinder in ihre eigene Welt einzuführen, zu zeigen, was den Verein besonders macht und so vielleicht sogar das ein oder andere neue Mitglied zu gewinnen. Bei Schnuppertagen, gemeinsamen Ausflügen und besonderen Spielaktionen lernen die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler, was es heißt, gemeinsam in einer Gruppe zu agieren, kreativ zu werden und sich zu beteiligen. Sie entdecken neue Fähigkeiten, lernen Verantwortungsbewusstsein und Rücksichtnahme und sammeln Erfahrungen, die sie auch im Schulalltag stärken. Gleichzeitig können die Vereine ihre Angebote vorstellen, mit Eltern ins Gespräch kommen und langfristige Kontakte knüpfen, die über die Ferienzeit hinaus bestehen bleiben.

Noch besteht die Möglichkeit, sich mit einem Verein oder einer Institution beim Sommerferienprogramm aktiv zu beteiligen. Während der sechs Wochen Sommerferien zwischen dem 30. Juli und dem 12. September 2026 gibt es noch genug Gelegenheiten, ein- oder mehrtägige Aktionen anzumelden und gemeinsam mit den Kindern tolle Erlebnisse zu sammeln. Denkbar sind zum Beispiel Sport- und Bewegungstage, Kreativworkshops, Naturerlebnisse, Musik- oder Theaterprojekte, Technik- oder Medienangebote und vieles mehr. Die Stadt Hockenheim unterstützt die Angebote gerne mit pauschalen Kostenerstattungen je nach geplanter Veranstaltungsdauer und -art sowie der Anzahl der teilnehmenden Kinder. Damit sollen Vereine und Einrichtungen ermutigt werden, ihre Ideen einzubringen, ohne sich von organisatorischen oder finanziellen Fragen abschrecken zu lassen. Noch bis zum 24. Mai 2026 besteht die Gelegenheit, Programmpunkte für das Kinderferienprogramm einzureichen.

Bei offenen Fragen zum Kinderferienprogramm sowie bei der Anmeldung und Umsetzung steht Ihnen das Generationenbüro der Stadt Hockenheim gerne zur Verfügung (E-Mail: generationenbuero@hockenheim.de, Tel: 06205 21 2400 oder -1504). Dort erhalten interessierte Vereine und Institutionen Unterstützung bei der Planung, Beratung zu möglichen Angebotsformen und Hilfe bei allen organisatorischen Schritten. So wird gewährleistet, dass sowohl die Veranstalter als auch die Kinder ein rundum gelungenes und gut vorbereitetes Ferienerlebnis genießen können.

Quelle: Stadtverwaltung Hockenheim

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:00