Frankenthal – Vortrag an der vhs Frankenthal – Reiserecht: Was tun, wenn der Urlaub ins Wasser fällt?



Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Urlaub soll Erholung bringen – doch nicht immer entsprechen Unterkunft, Verpflegung oder Lage den Versprechungen aus dem Katalog oder dem Internet.

Überbuchte Hotels, erhebliche Hygienemängel, fehlende Ausstattungsmerkmale oder eine deutlich andere Umgebung als beschrieben können die Urlaubsfreude schnell trüben. Viele Reisende wissen in solchen Situationen jedoch nicht, welche Rechte sie haben und welche Schritte notwendig sind, um Ansprüche geltend zu machen.

Die Volkshochschule Frankenthal lädt deshalb am 28. Mai um 19 Uhr zu dem Vortrag „Reiserecht: Was tun, wenn der Urlaub ins Wasser fällt?“ ein. Die Veranstaltung informiert umfassend über die wichtigsten Rechte von Reisenden bei Pauschalreisen und gibt praktische Hinweise zum richtigen Vorgehen im Schadensfall.

Thematisiert werden unter anderem typische Reisemängel wie überbuchte Hotels, erhebliche Sauberkeits- und Hygienemängel, fehlende oder nicht nutzbare Einrichtungen wie Wellnessbereiche, Sportangebote oder Kinderbetreuung sowie Abweichungen von der gebuchten Lage oder Ausstattung der Unterkunft. Auch Fragen zu Flugverspätungen, Ersatzunterkünften und möglichen Entschädigungsansprüchen werden behandelt.

Der Vortrag erläutert, wann tatsächlich ein Reisemangel vorliegt, welche Fristen beachtet werden müssen und wie Urlauber Mängel korrekt dokumentieren sollten, um ihre Ansprüche erfolgreich durchsetzen zu können. Darüber hinaus erhalten die Teilnehmenden Informationen zur Minderung des Reisepreises, zu Schadensersatzansprüchen und zu den Möglichkeiten einer Reklamation gegenüber Reiseveranstaltern.

Die Veranstaltung richtet sich an alle, die ihre Rechte als Reisende besser kennenlernen und sich für den Ernstfall vorbereiten möchten. Ziel des Vortrags ist es, Verbraucherinnen und Verbraucher praxisnah über ihre rechtlichen Möglichkeiten zu informieren und ihnen Sicherheit im Umgang mit problematischen Reisesituationen zu geben.

Quelle: vhs Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:15