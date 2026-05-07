Frankenthal – startet sichtbar in die Umsetzung des Sanierungs- und Modernisierungsjahrzehnts im Bereich Straßen und Mobilität

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Im Stadtgebiet wird derzeit an zahlreichen Stellen gleichzeitig gearbeitet.
Fahrbahnteilsperrungen, neue Markierungen und Deckschichtsanierungen machen deutlich:
Frankenthal ist in die Umsetzung seines Sanierungs- und
Modernisierungsjahrzehnts im Bereich Straßen und Mobilität gestartet. Grundlage
dafür sind der genehmigte Doppelhaushalt 2026/2027 sowie das Straßensanierungs-
und Straßenausbauprogramm 2025–2030.
Durch den Einsatz von Rahmenverträgen sollen insbesondere Markierungsarbeiten
und Schlaglochsanierungen künftig schneller, gebündelter und wirtschaftlicher
umgesetzt werden. Ziel ist es, die Infrastruktur langfristig zu sichern, die
Verkehrssicherheit zu erhöhen und Mobilität integriert weiterzuentwickeln.
„Wir haben die strukturellen Voraussetzungen geschaffen – jetzt geht es los.
Gleichzeitig ist klar: Wir arbeiten unter angespannten finanziellen und personellen
Rahmenbedingungen. Umso wichtiger ist es, dass wir Schritt für Schritt vorgehen
und die Maßnahmen konsequent umsetzen“, erklärt Oberbürgermeister und
Baudezernent Dr. Nicolas Meyer.
Konkrete Maßnahmen im Stadtgebiet
Zu den aktuellen Maßnahmen zählen Markierungsarbeiten an zentralen
Knotenpunkten wie dem Neumayerring, der Mahlastraße und dem Europaring, um
die Verkehrsführung und Verkehrssicherheit nachhaltig zu verbessern. Darüber
hinaus werden Deckschichtsanierungen sowie punktuelle Ausbesserungen unter
anderem in der Gartenstraße, der Georg-Metz-Straße und der Flomersheimer Straße
durchgeführt.
Ergänzt werden diese Arbeiten durch eine kontinuierliche Schlaglochsanierung im
gesamten Stadtgebiet. Dank eines neu abgeschlossenen Rahmenvertrags konnten
die Reaktionszeiten deutlich verkürzt und notwendige Reparaturen schneller
umgesetzt werden. Allein in den vergangenen Wochen wurden mehr als 13 Tonnen
Material verarbeitet, um Schäden an den Fahrbahnen zügig zu beseitigen.
Strukturierter Umgang mit einem gewachsenen Sanierungsbedarf
Wie viele Kommunen steht auch Frankenthal vor einem über Jahre gewachsenen
Sanierungsbedarf. Mit dem genehmigten Haushalt kann dieser nun systematisch
angegangen werden. Das Straßenausbauprogramm sorgt dabei für eine
transparente Priorisierung der Maßnahmen und bleibt gleichzeitig flexibel, um auf
akute Schäden oder Fördermöglichkeiten reagieren zu können.
Zu den prioritären Projekten zählen unter anderem die Carl-Theodor-Straße, die sich
derzeit in Planung befindet, sowie die Elisabethstraße. Grundlage der Priorisierung
ist eine systematische Zustandsbewertung des Straßennetzes, die gemeinsam mit
den politischen Gremien abgestimmt wurde.
Ein wichtiger Baustein ist zudem die gezielte Weiterentwicklung bestehender
Instrumente. Neben dem bestehenden Rahmenvertrag für Schlaglochsanierungen
wird aktuell ein weiterer Vertrag für Fahrbahnmarkierungen vorbereitet –
insbesondere für sicherheitsrelevante Bereiche wie Schulen, Kitas,
Senioreneinrichtungen und den Radverkehr.
Strategische Mobilitätsplanung und integrierte Entwicklung –
Parallel treibt die Stadt die strategische Mobilitätsplanung voran und denkt
Infrastruktur und Verkehrsentwicklung konsequent zusammen. Mit der Besetzung
von zwei Stellen in der Mobilitäts- und Verkehrsplanung verfügt die Stadt erstmals
seit vielen Jahren wieder über die notwendigen fachlichen Kapazitäten, um
Mobilitätsthemen systematisch und dauerhaft weiterzuentwickeln.
Ein zentraler Baustein ist dabei das sogenannte Frankenthaler Verkehrsmodell,
dessen Vergabeverfahren derzeit vorbereitet wird. Das digitale Abbild des
städtischen Verkehrssystems soll künftig helfen, Verkehrsströme besser zu
analysieren und die Auswirkungen geplanter Maßnahmen belastbar bewerten zu
können. Grundlage hierfür sind unter anderem Verkehrszählungen,
Haushaltsbefragungen sowie die Auswertung struktureller Daten.
Das Verkehrsmodell bildet künftig eine wesentliche fachliche Grundlage für
verkehrsplanerische Entscheidungen und für das integrierte Mobilitätskonzept, als
Teil des übergeordneten Stadtentwicklungsprozesses „Frankenthal 2035“ in dem alle
zentralen Zukunftsthemen, wie bspw. Wohnen, Standortentwicklung, Klima und
Mobilität gebündelt werden. Dabei wird Mobilität im Rahmen eines Projektteams
gemeinsam gestaltet und verschiedene Perspektiven der Stadtgesellschaft (Vereine,
Verbände und Beiräte) miteinbezogen und integriert.
Auch die laufenden und geplanten Markierungsarbeiten leisten einen wichtigen
Beitrag zur Verkehrssicherheit und zur Weiterentwicklung des Radverkehrs. Der
derzeit vorbereitete Rahmenvertrag für Markierungsarbeiten soll dabei helfen,
insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen künftig schneller und flexibler
reagieren zu können.
Darüber hinaus wird derzeit ein Radverkehrskonzept vorbereitet, das den weiteren
Ausbau der Radinfrastruktur strategisch begleiten und konkrete Maßnahmen für ein
sicheres und attraktives Radwegenetz definieren soll.
Konkrete Projekte zur Stärkung des Radverkehrs
Neben diesen strategischen Planungen setzt die Stadt bereits konkrete Projekte zur
Stärkung des Radverkehrs um. Mit der Einführung von VRNnextbike am
Bahnhaltepunkt Flomersheim wurde erstmals ein entsprechendes Angebot in einem
Vorort geschaffen. Der schrittweise Ausbau auf weitere Stadtteile ist vorgesehen.
Ein weiteres sichtbares Projekt ist der neue Fahrradparkturm am Hauptbahnhof, der
sich derzeit in der finalen Fertigstellung befindet und nach aktueller Planung
pünktlich zum Strohhutfest in Betrieb gehen soll. Mit der vollautomatisierten Anlage
entstehen sichere, komfortable und witterungsgeschützte Abstellmöglichkeiten für
Fahrräder unmittelbar am zentralen Mobilitätsknoten der Stadt.
„Unser Ziel ist eine Mobilität, die unterschiedliche Verkehrsträger sinnvoll miteinander
verbindet, die Verkehrssicherheit stärkt und gleichzeitig die Lebensqualität in unserer
Stadt verbessert“, so Oberbürgermeister Dr. Nicolas Meyer.
Unter anspruchsvollen Bedingungen gemeinsam vorankommen
Die Umsetzung erfolgt weiterhin unter anspruchsvollen finanziellen und personellen
Bedingungen, wird aber durch Förderprogramme unterstützt. Der Bereich Straßen
und Mobilität ist Teil eines umfassenden gesamtstädtischen Sanierungsansatzes, der
auch Sportstätten sowie Gebäude und Liegenschaften umfasst.
Klar ist: Der Abbau des Sanierungsstaus braucht Zeit – der Einstieg ist jedoch gemacht.
„Entscheidend ist, dass wir die begonnenen Schritte konsequent fortführen und die
Entwicklung unserer Stadt verlässlich voranbringen“, betont Dr. Nicolas Meyer.
Die Stadt dankt allen Beteiligten in Verwaltung und Umsetzung und bittet die
Bürgerschaft, weiterhin den Mängelmelder zu nutzen, um Hinweise zu Schäden im
Straßenraum unkompliziert zu übermitteln
Quelle: Stadt Frankenthal (Pfalz)
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 21:33