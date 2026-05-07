Annweiler – Elterntaxis verstopfen Schulweg

Annweiler/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Am 07.05.2026 überwachte die Polizei Annweiler zwischen 07:20 Uhr und 08:00 Uhr das Durchfahrtsverbot am Gymnasium in Annweiler. Dort ist die Durchfahrt aufgrund der beengten Straßenverhältnisse und des Busverkehrs lediglich für Berechtigte erlaubt. Im Kontrollzeitraum mussten 14 „Elterntaxis“ wenden und die Kinder legten den restlichen Schulweg ordnungsgemäß zu Fuß zurück.
Quelle
Polizeiwache Annweiler
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 16:11