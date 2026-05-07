150.000 Euro für das Hambacher Schloss



Metropolregion Rhein-Neckar – Das Hambacher Schloss bekommt 150.000 Euro aus dem

Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ (INK), wie Kulturstaatsminister Weimer

dem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU)

mitgeteilt hat.

„Die Bundesregierung hält Wort: Wir unterstützen die Wiege der deutschen Demokratie in Neustadt massiv. Neben den

allgemeinen Haushaltsmitteln können mit der Investitionsentscheidung auch weitere Umbaumaßnahmen in

Angriff genommen werden“, betont Johannes Steiniger.

Die Projektförderung soll auf Antrag der Stiftung Hambacher Schloss Modernisierung des Kassenraums und des

Ticketverkaufs verwendet werden. Außerdem wird mit dem Geld aus Berlin die Informations- und

Erlebnisqualität im Außengelände erhöht.

Steiniger weiter: „Ich freue mich, dass wir als Bund weiter in die Attraktivität des Hambacher Schlosses investieren. Das

Schloss als eines der wichtigsten Symbole der Demokratiegeschichte bleibt so nicht nur sichtbar, sondern

auch erlebbar. Ein wichtiger Schritt hin zum Jubiläum des Hambacher Fests 2032.“

Quelle: Johannes Steiniger, MdB

Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:15