150.000 Euro für das Hambacher Schloss

Metropolregion Rhein-Neckar – Das Hambacher Schloss bekommt 150.000 Euro aus dem
Programm „Investitionen in national bedeutsame Kultureinrichtungen“ (INK), wie Kulturstaatsminister Weimer
dem direkt gewählten Bundestagsabgeordneten für den Wahlkreis Neustadt-Speyer Johannes Steiniger (CDU)
mitgeteilt hat.
„Die Bundesregierung hält Wort: Wir unterstützen die Wiege der deutschen Demokratie in Neustadt massiv. Neben den
allgemeinen Haushaltsmitteln können mit der Investitionsentscheidung auch weitere Umbaumaßnahmen in
Angriff genommen werden“, betont Johannes Steiniger.
Die Projektförderung soll auf Antrag der Stiftung Hambacher Schloss Modernisierung des Kassenraums und des
Ticketverkaufs verwendet werden. Außerdem wird mit dem Geld aus Berlin die Informations- und
Erlebnisqualität im Außengelände erhöht.
Steiniger weiter: „Ich freue mich, dass wir als Bund weiter in die Attraktivität des Hambacher Schlosses investieren. Das
Schloss als eines der wichtigsten Symbole der Demokratiegeschichte bleibt so nicht nur sichtbar, sondern
auch erlebbar. Ein wichtiger Schritt hin zum Jubiläum des Hambacher Fests 2032.“
Quelle: Johannes Steiniger, MdB
Zuletzt aktualisiert am 7. Mai 2026, 22:15