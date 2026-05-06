Speyer – Internationale Musiktage Dom zu Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Vorverkauf gestartet – Hochkarätiges Festival zwischen Tradition und Gegenwart
Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer laden im September und Oktober 2026 zu einem hochkarätigen Konzertprogramm in den Dom und die Stadthalle ein. Das Festival verfolgt in diesem Jahr unter der Überschrift „Creatio“ den Leitgedanken eines lebendigen musikalischen Schöpfungsprozesses und verbindet Werke aus verschiedenen Epochen mit innovativen Konzertformaten.
Den festlichen Auftakt bildet am Samstag, 19. September 2026, ein außergewöhnliches Chorkonzert: Der Westminster Cathedral Choir aus Londons katholischer Kathedrale zählt zu den bedeutendsten Knabenchören der Welt und gastiert nach seinem grandiosen Konzert im September 2022 nun wiederholt bei den Musiktagen. Das Ensemble, das seit 1903 die musikalische Tradition der Londoner Kathedrale prägt und bis heute täglich Liturgie gestaltet, ist nur selten außerhalb seiner Heimat zu erleben. Unter der Leitung von Simon Johnson eröffnet der Chor das Festival mit dem Programm „Spiritus Domini“.
Ein besonderer Akzent liegt auf der Reihe „Bach zur Nacht“. Am 23. September erklingt auf dem Königschor ein innovatives Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach in überraschenden Bearbeitungen für Streicher, Orgel und Hackbrett präsentiert. Diese ungewöhnliche Klangkombination eröffnet neue Perspektiven auf das vertraute Repertoire. Die Reihe findet ihre Fortsetzung am 30. September mit zwei festlichen Pfingstkantaten Bachs („Erschallet, ihr Lieder“, BWV 172, und „O ewiges Feuer“, BWV 34), interpretiert von der Capella Spirensis und dem Barockensemble L’arpa festante unter der Leitung von Markus Melchiori.
Im Rahmen der Festivalreihe steht am 26. September das Spannungsfeld von Tradition und Gegenwart im Mittelpunkt. Das Requiem von Tomás Luis de Victoria begegnet einer Uraufführung von Peter Tilling. In diesem eindrucksvollen Dialog wird Musik als fortwährender schöpferischer Prozess erlebbar, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Resonanz bringt.
Ein außergewöhnliches Crossover-Projekt erwartet das Publikum am 2. Oktober in der Stadthalle Speyer: Harald Lesch verbindet gemeinsam mit dem Merlin Ensemble Wien Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit einer wissenschaftlichen Erzählung über Klimawandel und Erdgeschichte – eine faszinierende Reise zwischen Musik, Wissenschaft und Gegenwart.
Den glanzvollen Abschluss bildet am 3. Oktober 2026 Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Mit renommierten Solistinnen und Solisten sowie den Chören des Doms zu Speyer entfaltet sich eines der bedeutendsten Werke der Oratorienliteratur in eindrucksvoller Besetzung unter der Leitung von Joachim Weller.
Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer 2026 versprechen ein Festival von großer künstlerischer Vielfalt und spiritueller Tiefe – von der Renaissance bis zur Gegenwart, von geistlicher Musik bis hin zu interdisziplinären Formaten.
Vorverkauf ab sofort über alle Reservix-Vorverkaufsstellen auch Online unter https://www.reservix.de/tickets-internationale-musiktage-dom-zu-speyer sowie in der Dom-Info.
Das Programm im Überblick:
Samstag, 19. September 2026, 19:30 Uhr, Dom zu Speyer
Eröffnungskonzert: „Spiritus Domini“
Chorkonzert mit dem Westminster Cathedral Choir
Westminster Cathedral Choir, London
Peter Stevens, Orgel
Leitung: Simon Johnson, Director of Music
Mittwoch, 23. September 2026, 21:00 Uhr, Konzert auf dem Königschor im Dom zu Speyer
Bach zur Nacht I
Jürgen Banholzer, Orgel und Leitung
Margit Übellacker, Hackbrett
Streicherensemble
Samstag, 26. September 2026, 19:30 Uhr, Dom zu Speyer
Lux
Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
Requiem à 4
Peter Tilling (*1975)
Requiem für Instrumentalensemble in vier Sätzen
(Uraufführung)
ensemble risonanze erranti, Leitung: Peter Tilling
Capella Spirensis, Leitung: Markus Melchiori
Mittwoch, 30. September 2026, 21:00 Uhr, Konzert auf dem Königschor im Dom zu Speyer
Bach zur Nacht II
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Kantaten zum Pfingstfest
Erschallet, ihr Lieder, BWV 172
O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, BWV 34
Capella Spirensis
Barockensemble Larpa festante
Leitung: Markus Melchior
Freitag, 2. Oktober 2026, 20:00 Uhr, Stadthalle Speyer
Harald Lesch und Die vier Jahreszeiten im Klimawandel
Harald Lesch, Erzähler
Merlin Ensemble Wien
Martin Walch, Violine & Leitung
Samstag, 3. Oktober 2026, 18:00 Uhr, Dom zu Speyer
Abschlusskonzert: Die Schöpfung
von Joseph Haydn (1732-1809)
Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift
für Soli, Chor und Orchester
Annemarie Pfahler, Sopran
Sebastian Hübner, Tenor
Matthias Horn, Bass
Mädchenchor am Dom zu Speyer
Speyerer Domsingknaben
Domchor Speyer
Barockorchester L‘ arpa festante
Leitung: Joachim Weller
Foto-Quelle: Das Abschlusskonzert der Internationalen Musiktage 2025 im Dom © Dommusik Speyer, Foto: Klaus Landry
Bistum Speyer
Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 08:11