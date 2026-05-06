Speyer – Internationale Musiktage Dom zu Speyer

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Vorverkauf gestartet – Hochkarätiges Festival zwischen Tradition und Gegenwart

Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer laden im September und Oktober 2026 zu einem hochkarätigen Konzertprogramm in den Dom und die Stadthalle ein. Das Festival verfolgt in diesem Jahr unter der Überschrift „Creatio“ den Leitgedanken eines lebendigen musikalischen Schöpfungsprozesses und verbindet Werke aus verschiedenen Epochen mit innovativen Konzertformaten.

Den festlichen Auftakt bildet am Samstag, 19. September 2026, ein außergewöhnliches Chorkonzert: Der Westminster Cathedral Choir aus Londons katholischer Kathedrale zählt zu den bedeutendsten Knabenchören der Welt und gastiert nach seinem grandiosen Konzert im September 2022 nun wiederholt bei den Musiktagen. Das Ensemble, das seit 1903 die musikalische Tradition der Londoner Kathedrale prägt und bis heute täglich Liturgie gestaltet, ist nur selten außerhalb seiner Heimat zu erleben. Unter der Leitung von Simon Johnson eröffnet der Chor das Festival mit dem Programm „Spiritus Domini“.

Ein besonderer Akzent liegt auf der Reihe „Bach zur Nacht“. Am 23. September erklingt auf dem Königschor ein innovatives Programm, das Werke von Johann Sebastian Bach in überraschenden Bearbeitungen für Streicher, Orgel und Hackbrett präsentiert. Diese ungewöhnliche Klangkombination eröffnet neue Perspektiven auf das vertraute Repertoire. Die Reihe findet ihre Fortsetzung am 30. September mit zwei festlichen Pfingstkantaten Bachs („Erschallet, ihr Lieder“, BWV 172, und „O ewiges Feuer“, BWV 34), interpretiert von der Capella Spirensis und dem Barockensemble L’arpa festante unter der Leitung von Markus Melchiori.

Im Rahmen der Festivalreihe steht am 26. September das Spannungsfeld von Tradition und Gegenwart im Mittelpunkt. Das Requiem von Tomás Luis de Victoria begegnet einer Uraufführung von Peter Tilling. In diesem eindrucksvollen Dialog wird Musik als fortwährender schöpferischer Prozess erlebbar, der Vergangenheit und Gegenwart miteinander in Resonanz bringt.

Ein außergewöhnliches Crossover-Projekt erwartet das Publikum am 2. Oktober in der Stadthalle Speyer: Harald Lesch verbindet gemeinsam mit dem Merlin Ensemble Wien Antonio Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ mit einer wissenschaftlichen Erzählung über Klimawandel und Erdgeschichte – eine faszinierende Reise zwischen Musik, Wissenschaft und Gegenwart.

Den glanzvollen Abschluss bildet am 3. Oktober 2026 Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“. Mit renommierten Solistinnen und Solisten sowie den Chören des Doms zu Speyer entfaltet sich eines der bedeutendsten Werke der Oratorienliteratur in eindrucksvoller Besetzung unter der Leitung von Joachim Weller.

Die Internationalen Musiktage Dom zu Speyer 2026 versprechen ein Festival von großer künstlerischer Vielfalt und spiritueller Tiefe – von der Renaissance bis zur Gegenwart, von geistlicher Musik bis hin zu interdisziplinären Formaten.

Vorverkauf ab sofort über alle Reservix-Vorverkaufsstellen auch Online unter https://www.reservix.de/tickets-internationale-musiktage-dom-zu-speyer sowie in der Dom-Info.

Das Programm im Überblick:

Samstag, 19. September 2026, 19:30 Uhr, Dom zu Speyer

Eröffnungskonzert: „Spiritus Domini“

Chorkonzert mit dem Westminster Cathedral Choir

Westminster Cathedral Choir, London

Peter Stevens, Orgel

Leitung: Simon Johnson, Director of Music

Mittwoch, 23. September 2026, 21:00 Uhr, Konzert auf dem Königschor im Dom zu Speyer

Bach zur Nacht I

Jürgen Banholzer, Orgel und Leitung

Margit Übellacker, Hackbrett

Streicherensemble

Samstag, 26. September 2026, 19:30 Uhr, Dom zu Speyer

Lux

Tomás Luis de Victoria (1548-1611)

Requiem à 4

Peter Tilling (*1975)

Requiem für Instrumentalensemble in vier Sätzen

(Uraufführung)

ensemble risonanze erranti, Leitung: Peter Tilling

Capella Spirensis, Leitung: Markus Melchiori

Mittwoch, 30. September 2026, 21:00 Uhr, Konzert auf dem Königschor im Dom zu Speyer

Bach zur Nacht II

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Kantaten zum Pfingstfest

Erschallet, ihr Lieder, BWV 172

O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, BWV 34

Capella Spirensis

Barockensemble Larpa festante

Leitung: Markus Melchior

Freitag, 2. Oktober 2026, 20:00 Uhr, Stadthalle Speyer

Harald Lesch und Die vier Jahreszeiten im Klimawandel

Harald Lesch, Erzähler

Merlin Ensemble Wien

Martin Walch, Violine & Leitung

Samstag, 3. Oktober 2026, 18:00 Uhr, Dom zu Speyer

Abschlusskonzert: Die Schöpfung

von Joseph Haydn (1732-1809)

Oratorium nach Worten der Heiligen Schrift

für Soli, Chor und Orchester

Annemarie Pfahler, Sopran

Sebastian Hübner, Tenor

Matthias Horn, Bass

Mädchenchor am Dom zu Speyer

Speyerer Domsingknaben

Domchor Speyer

Barockorchester L‘ arpa festante

Leitung: Joachim Weller

Foto-Quelle: Das Abschlusskonzert der Internationalen Musiktage 2025 im Dom © Dommusik Speyer, Foto: Klaus Landry

Bistum Speyer

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 08:11