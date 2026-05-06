Sinsheim – Taschendiebstahl mit anschließenden Bargeldabhebungen trotz zeitnaher Kartensperre

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am gestrigen Dienstag gegen 11:30 Uhr wurde einer 90-jährigen Frau in der Hauptstraße in Sinsheim der Geldbeutel aus der Jackentasche entwendet. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt zum Einkaufen in der Fußgängerzone unterwegs. Im Verlauf des Einkaufs bemerkte die Seniorin, dass ihr Geldbeutel fehlte. In diesem befanden sich neben verschiedenen Karten und Ausweisdokumenten auch Bargeld in Höhe von etwa 100 Euro. Nachdem der Diebstahl festgestellt worden war, veranlasste sie umgehend die Sperrung ihrer Bankkarte. Ungeachtet der zeitnah veranlassten Sperrung stellte die Frau am Nachmittag fest, dass die unbekannte Täterschaft im Vorfeld bereits drei Bargeldabhebungen von ihrem Konto vorgenommen hatte. Der dabei entstandene finanzielle Schaden beläuft sich auf ungefähr 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim führt die Ermittlungen wegen des Diebstahls und des Computerbetrugs. Präventionstipps der Polizei – So schützen Sie sich vor Taschendiebstahl: Taschendiebe agieren häufig in belebten Fußgängerzonen, auf Märkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln – oft in kurzen, unachtsamen Momenten.

Die Polizei empfiehlt:

– Wertsachen nah am Körper tragen: Geldbörsen gehören in verschlossene Innentaschen oder in Bauchtaschen, die unter der

Kleidung getragen werden – niemals in Außen- oder Gesäßtaschen.

– Taschen immer schließen: Handtaschen und Rucksäcke stets fest verschließen und mit der Öffnung zum Körper tragen.

– Bargeld reduzieren: Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie tatsächlich benötigen.

– PIN niemals aufschreiben: Bewahren Sie Ihre Geheimzahl niemals zusammen mit der Karte auf.

– Karten-Notruf speichern: Speichern Sie den Sperr-Notruf 116 116 für Deutschland in Ihrem Handy – damit können alle gängigen

Bankkarten schnell gesperrt werden.

– Aufmerksam bleiben: Seien Sie misstrauisch, wenn Sie unerwartet angerempelt oder abgelenkt werden – dies ist eine klassische

Ablenkungsmasche von Taschendieben.

Ausführliche Informationen und weitere Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 10:36