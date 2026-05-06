Sinsheim – Fohlenmarkt 2026 Sperrung von Parkflächen und Straßen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Vom 14. bis zum 18. Mai findet der traditionelle Fohlenmarkt in Sinsheim statt. Für die Veranstaltung mit Festzelt, Vergnügungspark und Krämermarkt ist es erforderlich, Parkflächen und einzelne Straßen zu sperren.

Im Einvernehmen mit dem Polizeipräsidium Mannheim wurden die folgenden verkehrsrechtlichen Maßnahmen angeordnet:

Sperrung Veranstaltungsraum / Parkflächen

-Sperrung Festplatz / Schwimmbadparkplatz und Parkplätze am Sportplatz 1: 11. bis 18. Mai

-Sperrung Parkplätze Lilienthalstraße zwischen Schwimmbad- und Wiesentalweg: 11. bis 18. Mai

-Sperrung Parkplätze Jugendhaus: 12. bis 14. Mai

-Sperrung Parkplätze gegenüber der ehemaligen Elsenzhalle: 16. und 17. Mai

-Sperrung Parkplätze am Karlsplatz am 17. Mai

Sperrungen rund um das Veranstaltungsgelände

– Vom 12. bis 19. Mai: Schwimmbadweg von Ausfahrtast Kreisverkehr bis Sportplatz 1 sowie Lilienthalstraße von Sportplatz 1 bis Verkehrsschule

– Vom 16. Mai 6:00 Uhr bis zum 17. Mai 22:00 Uhr: Wiesentalweg zwischen den Einmündungen Schwimmbadweg und Lilienthalstraße

Die Zufahrt zum Parkhaus Dr.-Sieber-Halle (kostenpflichtige Parkplätze) ist jederzeit gewährleistet. Eine Übersicht über die städtischen Parkplätze gibt es im Flyer „Parken in Sinsheim“, welcher auf der städtischen Homepage zum Download zur Verfügung steht (www.sinsheim.de > Stadt & Info > Mobilität > Rund ums Auto).

Quelle

Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 12:28