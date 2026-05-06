Schriesheim – L536 – Trickdiebe erbeuten 500 Euro Bargeld auf Parkplatz – Zeugenaufruf

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am vergangenen Montag gegen 13:30 Uhr wurde ein 87-jähriger Mann auf einem Parkplatz an der Landesstraße 536 auf der Gemarkung Schriesheim in Fahrtrichtung Wilhelmsfeld Opfer eines Trickdiebstahls. Der Senior hielt sich neben seinem geparkten Auto auf dem Parkplatz auf, als ein silberfarbener Audi-Kombi älterer Bauart aus Richtung Wilhelmsfeld kommend auf den Platz fuhr. Der Audi war mit zwei männlichen Personen besetzt. Der Beifahrer stieg aus und sprach den 87-Jährigen an, er würde Spenden für Kinder sammeln. Der Senior händigte dem Mann daraufhin einen Betrag von 10 Euro aus und verstaute seinen Geldbeutel anschließend in seiner Gesäßtasche. Der Unbekannte bat erneut um Geld, was der Geschädigte ablehnte. In diesem Moment griff der Täter gezielt in die Gesäßtasche des Seniors, entwendete den Geldbeutel und rannte umgehend zurück zum wartenden Fahrzeug. Der Audi entfernte sich sodann in Fahrtrichtung Schriesheim. Entwendet wurde ein schwarzer Ledergeldbeutel, in dem sich Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro sowie diverse Karten und Ausweisdokumente befanden.

Der Beifahrer wird wie folgt beschrieben:

– männlich,

– ca. 30 bis 40 Jahre alt,

– ungefähr 175 cm groß,

– stämmige Statur,

– kurze, schwarze Haare.

Der Fahrer des Fahrzeugs konnte nicht näher beschrieben werden. Die Ermittlungen führt der Arbeitsbereich für unbaren Zahlungsverkehr des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall mitteilen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden. Hinweise der Polizei – So schützen Sie sich vor Trickdiebstahl und Ablenkungsdiebstahl: Täter, die nach der sogenannten „Spendenmasche“ vorgehen, nutzen gezielt die Hilfsbereitschaft und das Vertrauen älterer Menschen aus. Sie lenken ihre Opfer bewusst ab, um in einem unachtsamen Moment zuzugreifen.

Die Polizei rät:

– Gesäßtaschen meiden: Geldbörsen gehören niemals in die Gesäßtasche – diese ist für Taschendiebe besonders leicht

zugänglich. Tragen Sie Wertsachen stets in verschlossenen Innentaschen oder in einer Bauchtasche nah am Körper.

– Bargeld reduzieren: Führen Sie nur so viel Bargeld mit sich, wie Sie tatsächlich benötigen.

– Bei unbekannten Spendensammlern Vorsicht walten lassen: Seriöse Spendensammlungen finden nicht auf Parkplätzen statt. Lehnen Sie

solche Anfragen im Zweifel ab – das ist kein Zeichen von Unhöflichkeit, sondern von Umsicht.

– Distanz halten: Lassen Sie unbekannte Personen nicht in Ihre unmittelbare Nähe oder in Ihren Rücken treten.

– Vertrauen Sie Ihrem Gefühl: Wenn Ihnen eine Situation merkwürdig vorkommt, verlassen Sie diese – und rufen Sie im Zweifelsfall

die Polizei über 110 an.

– Karten sofort sperren: Im Fall eines Diebstahls können Sie Ihre Karten über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 umgehend

sperren lassen. Speichern Sie diese Nummer vorsorglich in Ihrem Mobiltelefon.

Ausführliche Informationen zum Schutz vor Trickdiebstahl finden Sie auf der Präventionsseite der Polizei Baden-Württemberg: https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrugdiebstahl/.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 11:37