Rhein-Pfalz-Kreis – KFZ-Zulassungsstelle: Erweiterte Öffnungszeiten ab Montag, 11. Mai

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Mehr Termine und mehr Flexibilität für die Kreisbürgerinnen und -bürger: Die KFZ-Zulassungsstelle des Rhein-Pfalz-Kreises in Schifferstadt erweitert ihre Öffnungszeiten. Ab

Montag, 11. Mai, werden zwei zusätzliche Nachmittage jeweils montags und dienstags angeboten. „Mit den erweiterten Öffnungszeiten verbessern wir unseren Service spürbar“, sagt Landrat Volker Knörr. „Längere Öffnungszeiten bedeuten mehr Flexibilität für die Bürgerinnen und Bürger – und eine kürzere Wartezeit für Termine.“

Die Öffnungszeiten lauten ab 11. Mai im Einzelnen wie folgt:

• Montag: 7.30 Uhr bis 15 Uhr (durchgängig)

• Dienstag: 7.30 Uhr bis 15 Uhr (durchgängig)

• Mittwoch: 7 Uhr bis 12 Uhr

• Donnerstag: 7.30 bis 12 Uhr und 13 bis 17.30 Uhr

• Freitag: 7.30 bis 13 Uhr

Auch der Mittwochvormittag ist künftig für feste Termine vorgesehen. Damit entfällt der bislang terminfreie Zeitraum mit Wartemarken. Vorsprachen sind – abgesehen von Fahrzeugabmeldungen – grundsätzlich nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.

„Die Termine, die wir zuvor mit den Wartemarken bedient haben, werden künftig über die Terminbuchung abgedeckt“, betont Landrat Knörr. „Darüber hinaus können wir mit den erweiterten Öffnungszeiten zusätzliche Termine anbieten.“

Die neuen Nachmittagstermine sind ab Mittwoch, 6. Mai, buchbar. Die Terminvergabe erfolgt online über die Seite www.rhein-pfalz-kreis.de/onlinetermin. Es lohnt sich, öfter mal nachzuschauen: Immer wieder werden spontan Termine abgesagt, die dann umgehend für den Terminkalender freigegeben werden.

Quelle Rhein-Pfalz-Kreis

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 09:42