Mannheim – Ulrike Stöck als NTM-Intendantin Junges Nationaltheater bestätigt

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Seit 2017 ist Ulrike Stöck Intendantin der Sparte Junges Nationaltheater in Mannheim. Um die Weiterführung der erfolgreichen Projekte und eine Kontinuität im künstlerischen Bereich des Jungen Nationaltheaters sicherzustellen, wird der Vertrag von Stöck ab der Spielzeit 2027/2028 fortgeführt. Die Intendanz umfasst eine Dauer von weiteren fünf Jahren – bis zum 31. August 2032. Dies wurde gestern im Kulturausschuss der Stadt Mannheim beschlossen. Kulturbürgermeister Thorsten Riehle dankt Stöck für ihren bisherigen Einsatz in Mannheim und unterstreicht: „Seit dem Beginn ihrer Intendanz hat Ulrike Stöck das Profil des Jungen Nationaltheaters kontinuierlich geschärft, neue Impulse gesetzt und die erfolgreiche Arbeit des Hauses inhaltlich weitergedacht. Daher freue ich mich, dass wir mit der Vertragsverlängerung eine Beständigkeit im Bereich Junges Nationaltheater für die kommenden Jahre schaffen.“ Ulrike Stöck ist ebenso positiv gestimmt: „Auch in herausfordernden Zeiten stehe ich dafür ein, dass das Junge NTM ein Ort bleibt, der junge Menschen als echte Mitgestalterinnen und Mitgestalter ernst nimmt. Genau das inspiriert mich, und genau dafür mache ich Theater.“

So versteht sich das JNTM als Sparte, die nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern mit ihnen Theater macht. Der Ausbau der theaterpädagogischen Arbeit in den Bereichen Kunst & Vermittlung und Junge Bürgerbühne – mittlerweile „Junge X Bühne” – war hier ein wichtiger Schritt. Noch während der Pandemie gelang im Sommer 2022 ein besonderes Experiment: Die 16. Ausgabe des Festivals „Junges Theater im Delta” wurde erstmals vollständig von Jugendlichen mitgestaltet. Das KONNEKTIV*, die künstlerische Jugendvertretung des JNTM, verantwortete nicht nur das Festivalmotto „laut leuchten”, sondern auch das gesamte Rahmenprogramm der mehrtägigen Veranstaltung. Seitdem ist das KONNEKTIV* kontinuierlich in künstlerische und planerische Entscheidungen am JNTM eingebunden. 2023 folgte ein weiterer Erfolg: Ulrike Stöck brachte als Regisseurin „Chemie gibt Brot, Wohlstand und Schönheit” (14+) zur Uraufführung. Das Stück entstand unter Beteiligung jugendlicher Rechercheteams und wurde durch die Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) gefördert. Das Musiktheaterstück beleuchtet den Einfluss der Chemieindustrie auf wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen – vom Nationalsozialismus über die Wende 1989 bis in die Gegenwart. Ein Thema mit besonderer Relevanz für Mannheim.

Dass das JNTM auch überregional Anerkennung findet, zeigen zahlreiche Nominierungen und Festivaleinladungen. „Unter Drachen” (8+) war 2023 für den Theaterpreis „Der Faust” nominiert, in der Kategorie Inszenierung junges Publikum. Die Co-Produktion mit dem Kollektiv Pinsker & Bernhardt, „Body Boom Boom Brain” (12+), zählte beim Festival „Augenblick mal!” 2023 zu den zehn besten Inszenierungen. Aktuell ist „Abschmecken” (6+) zu den Ruhrfestspielen Recklinghausen eingeladen. Für die kommenden Jahre stehen Beteiligung, Inklusion und Vernetzung im Mittelpunkt: mit Akteurinnen in der Stadt Mannheim sowie mit Kinder- und Jugendtheatern lokal und bundesweit. Auch in der aktuellen Sparphase hält Stöck an zwei zentralen Formaten fest: den Residenzprogrammen für Künstlerinnen – aus denen u.a. „Denk jetzt nicht an Zitrone” (10+) und „Hall of Fans” (13+) hervorgingen – sowie den Stückaufträgen für Autor*innen. Zuletzt entstand so „Einen Fuchs kann man nicht kaufen” (8+) von Hanna Valentina Röhrig, geplant für die kommende Spielzeit.

Biografie:

Ulrike Stöck, geboren 1975 in Halle an der Saale, studierte Germanistik und Jüdische Studien in Potsdam. Nach ihrer Zeit am Hans Otto Theater Potsdam (1994-1999) und Theater Senftenberg (2001–2004) arbeitete sie als freischaffende Regisseurin und Dramaturgin an zahlreichen Häusern, darunter Theater Heidelberg, Volkstheater Rostock und Stadttheater Bremerhaven – ergänzt durch eigene freie Produktionen, u.a. am Berliner Tacheles. Ab 2011 leitete sie das JUNGE STAATSTHEATER, seit der Spielzeit 2017/2018 ist sie Intendantin des Jungen Nationaltheaters Mannheim.

Quelle

Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 11:59