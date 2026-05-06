Mannheim – Seckenheimer Hauptstraße lädt zum Verweilen ein

Mannheim/Seckenheim/Metropolregion Rhein-Neckar.

Am 22. Mai 2026, 12.00 Uhr, lädt das Feinkost Leckerli zum Verweilen ein und beteiligt sich an einer Aktion, die zeigen soll, wie die Hauptstraße in Seckenheim ein Ort für Begegnungen und zum Verweilen werden könnte.

Schon lange ist die Hauptstraße für die Initiative Radstark Seckenheim immer wieder ein Diskussionsthema. Die Initiatoren der Aktion Petra Höhn, Ralf Kittel und Friederike Mauler leben gerne in Seckenheim und bedauern, dass die Hauptstraße durch die Enge und die vielen verschiedenen Verkehrsteilnehmer nicht zum gemütlichen Flanieren und Einkaufen einlädt. PKWs, Straßenbahnen, Radfahrende und Fußgänger teilen sich einen viel zu begrenzten Raum.

So wurde die Idee geboren, einen „Mini-Parking-Day“ zu veranstalten und ein oder zwei Parkplätze für einen gemütlichen Mittagstisch mit Rasen, Pflanzen, Tischen und Stühlen umzugestalten. Schnell konnte Frau Jacklin Farzad mit ihrem Feinkostladen Leckerli für die Aktion gewonnen werden.

Wer die Seckenheimer Hauptstraße einmal anders erleben möchte, ist herzlich eingeladen, sich an der Aktion zu beteiligen.

Initiative Radstark Seckenheim

Die Initiative Radstark Seckenheim engagiert sich seit 2020 für einen sicheren Radverkehr im Stadtteil. Die jährliche Rad-Demo „Radparade“ findet in diesem Jahr am 26. September statt. Damit machen Bürgerinnen und Bürger auf Gefahrenstellen aufmerksam und fordern von der Stadtverwaltung durchgängige, sichere Radwege, gute Anbindungen in die umliegenden Stadtteile sowie eine nachhaltige Lösung für die Hauptstraße.

Quelle: P. Höhn für Radstark Seckenheim

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 09:32