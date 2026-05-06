Mannheim – Gewerbebehörde wegen Systemumstellung von 3. bis 12. Juni nicht erreichbar

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen einer Systemumstellung ist die Gewerbebehörde zwischen Mittwoch, 3. Juni, und Freitag, 12. Juni, nicht erreichbar. Während der Systemumstellung sind keine persönlichen Vorsprachen möglich. Auch können neue Anträge nur verzögert bearbeitet werden. Anträge, die in dieser Zeit per E-Mail und postalisch eingehen oder im Gebäude abgegeben werden, werden nach der Systemumstellung bearbeitet. Die Gewerbehörde bittet darum, alle dringenden Gewerbeanmeldungen bis spätestens Montag, 18. Mai, an gewerbe@mannheim.de zu senden oder per Post zu verschicken, um noch rechtzeitig bearbeitet werden zu können.
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 10:32