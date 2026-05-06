Mannheim – Falscher Handwerker bestiehlt 88-Jährige – 35.000 Euro Schaden

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Dienstagmittag kam es in der Hirschhorner Straße in Mannheim zu einem Trickdiebstahl aus einer Wohnung.

Eine 88-jährige Frau wurde gegen 14:30 Uhr durch eine männliche Person telefonisch kontaktiert. Hier wurde mit der Seniorin ein Termin zur Reparatur der Heizung vereinbart. Der vermeintliche Handwerker erschien kurze Zeit später bei der Frau und begab sich mit dieser in ihr Badezimmer. Ein Komplize des Mannes, der unbemerkt in die Wohnung gekommen war, durchsuchte diese währenddessen nach Wertgegenständen. Aus der Wohnung der Seniorin wurden Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt circa 35.000 Euro gestohlen.

Eine Beschreibung der beiden Tatverdächtigen liegt bislang nicht vor.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Käfertal. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 71849-0 zu melden.

Präventionstipps ihrer Polizei:

– Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür

durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie

die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

– Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die

Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen

es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein

zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im

Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren

Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

– Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen

Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

– Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die

Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür

gegenseitig Beistand zu leisten.

Weitere Informationen finden Sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 17:00