Ludwigshafen – Mobilitätscheck ÖPNV – VCD stellt Bus und Bahn auf den Prüfstand

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Der ökologische Verkehrsclub VCD startet unter dem Namen „Mobilitätscheck ÖPNV“ eine bundesweite Umfrage zum öffentlichen Personennahverkehr. Auch in Ludwigshafen und im Rhein-Pfalz-Kreis sind die Fahrgäste gefragt, ihre Erfahrungen zu teilen: Wie gut klappt es mit Bus und Bahn und wo besteht Verbesserungsbedarf? Ludwigshafen, 06. Mai 2026. Der VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz ruft zur Teilnahme am „Mobilitätscheck ÖPNV“ auf und will von den Fahrgästen wissen, wie es um den öffentlichen Verkehr in der Region bestellt ist: Fährt der Bus zu selten? Sind Bahnverbindungen unzuverlässig oder umständlich? Klappt der Weg zur Arbeit, zur Schule oder zum Arzt mit Bus und Bahn? Interessierte können die anonyme Umfrage mit einem Klick erreichen – und benötigen nur drei Minuten, um die Fragen zu beantworten. „Damit mehr Menschen vom Auto auf Bus und Bahn umsteigen, braucht es ein zuverlässiges und attraktives Angebot“, so Dieter Netter vom VCD Ludwigshafen-Vorderpfalz. „Mit dem Mobicheck wollen wir herausfinden, wie Fahrgäste den ÖPNV erleben – und wo Verbesserungen nötig sind.“

Gerade auch wegen der vielen großen Baustellen in Ludwigshafen, die viele Pendler betreffen, sei es interessant zu erfahren, wie die Alternativen zum Auto bewertet werden. Auch ausfallende und verspätete Züge der S-Bahn-Rhein-Neckar seien nach wie vor ein Ärgernis. Die Umfrage läuft in den Monaten Mai und Juni. Anschließend wird der Kreisverband das Gespräch mit den entsprechenden Verkehrsbetrieben und dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar sowie mit dem politischen Verantwortlichen Landrat und dem Oberbürgermeister suchen. Helmut Buchholz, Vorsitzender der VCD Kreisverbandes: „Wir werden die Ergebnisse nutzen, um lokale Schwachstellen und Bedürfnisse aufzuzeigen und wie darauf reagiert werden kann. Unser Ziel ist klar: In Zukunft soll niemand mehr auf ein eigenes Auto angewiesen sein, unabhängig vom Wohnort. Dafür brauchen wir einen starken ÖPNV.“

Internetadresse der Umfrage: https://survey.lamapoll.de/VCD-MobiCheck-OEPNV

Wofür der VCD steht

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) arbeitet seit 1986 als unabhängiger Mobilitätsverband für eine umweltverträgliche, sichere und gesunde Mobilität. Er setzt sich für ein sicheres und gerechtes Miteinander zwischen allen Menschen auf der Straße ein – egal, ob sie zu Fuß, per Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. Mit zwölf Landesverbänden und rund 140 Kreisverbänden und Ortsgruppen ist der VCD regional und lokal aktiv. Das Ziel des VCD ist eine Mobilität für Menschen. Die Bausteine dafür sind lebenswerte Städte und Dörfer, mehr Platz und Sicherheit für Fußgängerinnen und Fahrradfahrer, saubere Luft und weniger Lärm, komfortablen, sicheren und bezahlbaren Öffentlichen Verkehr, null Verkehrstote und klimaschonender Verkehr. Der Kreisverband Ludwigshafen-Vorderpfalz wurde 1992 gegründet und umfasst den Rhein-Pfalz-Kreis und die Städte Ludwigshafen, Frankenthal und Speyer. In diesen Gebietskörperschaften setzt der VCD für eine umweltfreundliche und sichere Mobilität ein. Seit 2016 gibt es in Ludwigshafen den Mobilitätsstammtisch, zu dem sich Menschen aus Ludwigshafen und Nachbargemeinden treffen, um sich über Probleme vor Ort auszutauschen und nach Lösungen dafür zu suchen. Daneben werden Aktionen und Projekte geplant und durchgeführt. Die Teilnehmer und der VCD als Organisator des Stammtisches legen dabei besonderen Wert auf die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, die im Bereich Umwelt und Verkehr aktiv sind.

Quelle

Helmut Buchholz (Vorsitzender VCD-Ludwigshafen-Vorderpfalz)

Zuletzt aktualisiert am 6. Mai 2026, 13:43